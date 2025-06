In Los Angeles: John Travolta: Star überrascht als Danny Zuko aus Grease

1 Für einen Abend kehrte John Travolta in eine seiner ikonischsten Rollen zurück. Foto: imago images/Cover-Images

John Travolta sorgte für Ekstase unter "Grease"-Fans in Los Angeles: Der 70-Jährige erschien überraschend als Danny Zuko bei einer Aufführung des Films.











Es war der Moment, auf den niemand vorbereitet war - nicht einmal die Originalbesetzung von "Grease". John Travolta (70) sorgte am Freitagabend für pure Ekstase, als er völlig unangekündigt als sein legendärer Charakter Danny Zuko bei einer "Grease"-Aufführung zum Mitsingen im Hollywood Bowl in L.A. aufkreuzte. In kompletter Lederjacken-Montur stolzierte der Hollywoodstar auf die Bühne und ließ das anwesende Publikum ausrasten, wie unter anderem "Variety" berichtet.