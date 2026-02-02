Nach vier Jahren hat Justin Bieber wieder bei den Grammys performt. Sein Bühnen-Outfit fiel dabei sehr sparsam aus: Er setzte auf Unterhose und Socken.

Mit seinem Auftritt bei den Grammy Awards hat Justin Bieber (31) am Sonntagabend für viel Aufsehen gesorgt. Der Musiker feierte sein Comeback auf der Bühne der Preisverleihung nach vier Jahren. Dafür wählte der Sänger ein besonderes Outfit: Er trug lediglich eine Seidenboxershorts und Socken für seine reduzierte Performance von "Yukon". Mit dabei hatte er seine Ehefrau Hailey Bieber (29), die seine Darbietung aus dem Publikum beobachtete.

Das letzte Mal performte der kanadische Musiker bei einer Grammy-Zeremonie im Jahr 2022. Damals trat er zusammen mit Daniel Caesar (30) und Giveon (30) mit einer Akustikversion von "Peaches" auf. In diesem Jahr war Justin Bieber mit seinem Album "Swag" für die Kategorien "Album des Jahres" und "Bestes Gesangsalbum - Pop" nominiert. Außerdem ging er mit "Yukon" in der Kategorie "Beste R&B-Performance" und für "Daisies" in der Kategorie "Beste Pop-Solo-Performance" ins Grammy-Rennen.

Auftritt auf dem roten Teppich

Vor der Preisverleihung zeigte sich Justin Bieber gemeinsam mit Ehefrau Hailey auch auf dem roten Teppich. Das Paar trug zueinander passende schwarze Kleidung. Der 31-Jährige präsentierte einen schwarzen Oversize-Balenciaga-Anzug mit schwarzem Shirt darunter. Seine Accessoires hielt er schlicht und beschränkte sich auf eine silberne Halskette von Lorraine Schwartz.

Hailey Bieber erschien in einem schwarzen, ärmellosen Kleid von Alaïa. Die figurbetonte, halbtransparente Robe hatte eine kleine Schleppe. Auch sie setzte auf eine Halskette in Silber, die sie mit dazu passenden Ohrringen und einem Ring kombinierte.

Justin Bieber hatte sich in den vergangenen Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, nachdem er die verbleibenden Termine seiner "Justice World Tour" im Jahr 2023 abgesagt hatte. In seiner Pause widmete sich der Sänger seinem Privatleben: Im August 2024 kam das erste Kind, ein Sohn, von ihm und Hailey zur Welt.