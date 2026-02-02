Nach vier Jahren hat Justin Bieber wieder bei den Grammys performt. Sein Bühnen-Outfit fiel dabei sehr sparsam aus: Er setzte auf Unterhose und Socken.
Mit seinem Auftritt bei den Grammy Awards hat Justin Bieber (31) am Sonntagabend für viel Aufsehen gesorgt. Der Musiker feierte sein Comeback auf der Bühne der Preisverleihung nach vier Jahren. Dafür wählte der Sänger ein besonderes Outfit: Er trug lediglich eine Seidenboxershorts und Socken für seine reduzierte Performance von "Yukon". Mit dabei hatte er seine Ehefrau Hailey Bieber (29), die seine Darbietung aus dem Publikum beobachtete.