In Los Angeles gesichtet: Trotz Scheidung: Ben Affleck und Jennifer Lopez gemeinsam unterwegs

Die Scheidung soll laufen, Ben Affleck und Jennifer Lopez haben sich dennoch zusammen in Los Angeles gezeigt. Gemeinsam mit ihren Kindern wurden sie dort gesichtet.

Ben Affleck (52) und Jennifer Lopez (55) sind offenbar trotz eingereichter Scheidung zusammen mit ihren Kindern unterwegs gewesen. Wie das "People"-Magazin berichtet, sei das Ex-Paar am Samstag (14. September) zusammen im Beverly Hills Hotel in Los Angeles fotografiert worden. Dem Bericht zufolge ist es das erste Mal, dass sich die beiden Stars wieder öffentlich mit den Kindern zeigten, seit Lopez Ende August die Scheidung von dem Schauspieler eingereicht hatte.

Auf Fotos des Ausflugs, die unter anderem auch "Daily Mail" zeigt, sind Affleck und Lopez zu sehen, wie sie vor dem Hotel stehen und dann gemeinsam hineingehen. Er trug blaue Jeans und ein blaues Hemd sowie eine dunkle Sonnenbrille, während Lopez in einem schwarzen langärmeligen Crop-Top, dunkler Jeans und mit heller Sonnenbrille erschien.

Die beiden wurden auch zusammen in einem schwarzen Wagen abgelichtet, Affleck saß am Steuer, seine Noch-Ehefrau auf dem Beifahrersitz. Der gemeinsame Familienausflug führt in den US-Medien bereits zu Spekulationen über ein mögliches erneutes Liebescomeback der beiden...

Scheidung läuft

Schon Anfang der 2000er-Jahre waren Jennifer Lopez und Ben Affleck ein Paar, sie hatten ihre ursprüngliche Verlobung jedoch damals aufgelöst. Viele Jahre und zwei Ehen später, hatten sie doch noch einmal zusammengefunden und im Sommer 2022 geheiratet. Affleck ging zuvor im Jahr 2005 mit seiner Schauspielkollegin Jennifer Garner (52), mit der er die drei Kinder Violet (18), Fin (15) und Samuel (12) hat, den Bund der Ehe ein. Lopez hingegen heiratete 2004 ihren damals neuen Partner Marc Anthony (55) und wurde Mutter der Zwillinge Max und Emme (16).

Wie US-Medien übereinstimmend vermeldeten, hat Lopez im August die Scheidung von Affleck eingereicht und als Datum der Trennung den 26. April 2024 angegeben. Über Beziehungsprobleme zwischen den beiden war in den vergangenen Monaten zuvor vielfach spekuliert worden.