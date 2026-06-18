In Los Angeles: Colin Farrell feiert John Sugar-Premiere mit Schwester Claudine

Familienunterstützung auf dem roten Teppich: Colin Farrell hat die Premiere der zweiten Staffel seiner Apple-TV-Serie "John Sugar" in Los Angeles an der Seite seiner älteren Schwester Claudine gefeiert.

Der irische Schauspielstar Colin Farrell (50) hatte bei seinem jüngsten Auftritt prominente Verstärkung aus der eigenen Familie dabei. Der Oscar-nominierte Schauspieler erschien am Mittwochabend zur Premiere der zweiten Staffel seiner Apple-TV-Serie "John Sugar" - und zwar in Begleitung seiner älteren Schwester Claudine Farrell. Gefeiert wurde der Serienstart im Hammer Museum in Los Angeles.

Colin Farrell, der Ende Mai seinen 50. Geburtstag feierte, erschien in einem eleganten Anzug in Grau, den er mit weißem Hemd und grauer Krawatte kombinierte. Seine Schwester setzte auf einen dezenten Look mit schwarzem Blazer und einem hochgeschlossenen, schwarz-weiß gemusterten Oberteil.

Auch zahlreiche Kolleginnen und Kollegen aus dem Ensemble ließen sich den Abend nicht entgehen. Unter den Gästen waren unter anderem Tony Dalton, Jin Ha, Raymond Lee, Laura Donnelly, Sasha Calle und Shea Whigham. Sie alle gehören zum Aufgebot der neuen Staffel, die das Rätsel um Privatdetektiv John Sugar fortschreibt. Farrell verkörpert die Titelfigur, einen Ermittler mit einer ausgeprägten Leidenschaft für das Kino.

Darum geht es in Staffel zwei

Inhaltlich kehrt der in Los Angeles tätige Detektiv für einen neuen Vermisstenfall zurück: Sugar soll den älteren Bruder eines aufstrebenden Boxers aufspüren. Parallel dazu sucht er weiter nach seiner eigenen, verschwundenen Schwester, die ihm sehr am Herzen liegt.

Was als einzelner Fall beginnt, weitet sich der Beschreibung zufolge zu einer stadtweiten Verschwörung mit finsteren Absichten aus. Sugar muss sich dabei auch mit sich selbst auseinandersetzen und die Frage beantworten, wie weit er zu gehen bereit ist, um das Richtige zu tun. Bereits die erste Staffel hatte mit einer überraschenden Wendung für Gesprächsstoff gesorgt.

Lange warten müssen Fans nicht mehr: Die zweite Staffel von "John Sugar" startet am Freitag, den 19. Juni, mit der ersten Episode. Die übrigen sieben Folgen erscheinen anschließend im Wochentakt - die letzte am Freitag, den 7. August. Insgesamt umfasst die neue Staffel damit acht Episoden.