In Los Angeles: Colin Farrell feiert John Sugar-Premiere mit Schwester Claudine

Familienunterstützung auf dem roten Teppich: Colin Farrell hat die Premiere der zweiten Staffel seiner Apple-TV-Serie "John Sugar" in Los Angeles an der Seite seiner älteren Schwester Claudine gefeiert.
Der irische Schauspielstar Colin Farrell (50) hatte bei seinem jüngsten Auftritt prominente Verstärkung aus der eigenen Familie dabei. Der Oscar-nominierte Schauspieler erschien am Mittwochabend zur Premiere der zweiten Staffel seiner Apple-TV-Serie "John Sugar" - und zwar in Begleitung seiner älteren Schwester Claudine Farrell. Gefeiert wurde der Serienstart im Hammer Museum in Los Angeles.