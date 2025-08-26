Harry Styles wurde kürzlich gemeinsam mit Zoë Kravitz in Rom gesichtet. Jetzt wird bekannt, dass die beiden schon zuvor beim Knutschen erwischt worden sein sollen.
Gerade erst ist ein Video aufgetaucht, das Harry Styles (31) zusammen mit Zoë Kravitz (36) Arm in Arm bei einem Spaziergang in Rom zeigt. Gerüchte über eine mögliche Liebelei ließen natürlich nicht auf sich warten, wären die beiden doch ein absolutes Promi-Traumpaar. Ein Insider verrät jetzt, dass die beiden Stars zuletzt nicht nur gemeinsam in der Ewigen Stadt gesichtet wurden.