Elton John hat mit Ehemann David Furnish und den gemeinsamen Söhnen für ein offizielles Familienporträt posiert. Das Bild wird künftig in der National Portrait Gallery in London ausgestellt.
Kurz vor Weihnachten versammelte sich die Familie Furnish-John in ihrer Hausbibliothek - und das Ergebnis hängt nun in einer der renommiertesten Kunstinstitutionen der Welt. Unter anderem die britische BBC berichtet über das Familienporträt von Elton John (78), seinem Ehemann David Furnish (63) sowie den gemeinsamen Söhnen Zachary (15) und Elijah (13). Geschossen hat die Aufnahme die US-amerikanische Fotografin Catherine Opie (64). Fortan wird das Porträt in der National Portrait Gallery in London ausgestellt.