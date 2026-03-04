Kurz vor Weihnachten versammelte sich die Familie Furnish-John in ihrer Hausbibliothek - und das Ergebnis hängt nun in einer der renommiertesten Kunstinstitutionen der Welt. Unter anderem die britische BBC berichtet über das Familienporträt von Elton John (78), seinem Ehemann David Furnish (63) sowie den gemeinsamen Söhnen Zachary (15) und Elijah (13). Geschossen hat die Aufnahme die US-amerikanische Fotografin Catherine Opie (64). Fortan wird das Porträt in der National Portrait Gallery in London ausgestellt.

Elton John spricht von "großer Ehre" Das Bild zeigt die vierköpfige Familie beisammen auf einem Sofa inmitten von Bücherregalen. Zu ihren Füßen sitzen zwei schwarze Labradore, die das heimelige Bild komplettieren. Elton John entschied sich für das Shooting für einen gestreiften violetten Anzug, trug dazu eine rosa getönte Brille, Perlenketten, auffällige Ringe und lilafarbene Schuhe. Ehemann Furnish trug einen grünen Anzug mit hellblauem Shirt. Die Söhne hielten es schlichter in schwarzen T-Shirts, blicken selbstbewusst in die Kamera.

Gegenüber der BBC äußerten sich John und Furnish sichtlich bewegt über die Zusammenarbeit mit der renommierten Fotografin. "Unser Familienfoto von Catherine Opie aufgenommen zu bekommen und in der National Portrait Gallery ausgestellt zu sehen, ist eine große Ehre", ließen sie erklären. Und weiter: "Wir sind große Bewunderer ihrer Arbeit und stolz darauf, ihre wunderschönen und eindringlichen Bilder in unserer Sammlung zu haben."

In den 1990er Jahren kennengelernt

John und Furnish lernten sich 1993 über gemeinsame Bekannte kennen, bevor der Musiker Jahre später den entscheidenden Schritt wagte und seinem Partner einen Heiratsantrag machte. Im Dezember 2014 gaben sie sich schließlich das Jawort. Ihre Söhne kamen per Leihmutterschaft zur Welt: Zachary am ersten Weihnachtstag 2010, Elijah am 11. Januar 2013. "Wir hoffen nur, dass Zachary und Elijah gesund und glücklich sind", erklärte Furnish damals gegenüber "People". "Sie können sich immer auf unsere volle Liebe und Unterstützung verlassen, und wir hoffen, dass sie so aufwachsen, dass sie ihr eigenes Leben führen und die sein können, die sie sein möchten - nicht die, die wir von ihnen erwarten."

Die National Portrait Gallery in London stellt seit 1856 Porträts bedeutsamer Briten aus. Laut der BBC wird die Fotografie der Familie John-Furnish in einem Raum zu sehen sein, in dem auch Porträts anderer Prominenter wie Sir David Beckham, Dame Judi Dench, Amy Winehouse oder Letitia Wright ausgestellt werden.