Mit einer perlenverzierten Robe hat Michelle Pfeiffer bei der UK-Premiere der Paramount+-Serie "The Madison" in London Stilsicherheit bewiesen. Neben Co-Star Kurt Russell posierte sie strahlend für die Fotografen.

Am Leicester Square in London war Michelle Pfeiffer (67) nicht zu übersehen. Die 67-Jährige erschien zur UK-Premiere der neuen Paramount+-Serie "The Madison" in einem eleganten schwarzen Outfit, das mit Perlenverzierungen aufwartete - ein Look, der trotz seiner Zurückhaltung sofort ins Auge stach. Neben ihr posierten ihre Co-Stars Elle Chapman, Beau Garrett, Patrick J. Adams oder Kurt Russell auf dem blauen Premierenteppich und rundeten das glamouröse Bild ab.

Zu ihrem schwarzen Midikleid mit langen Ärmeln und kurzem, seitlichen Beinschlitz kombinierte Pfeiffer spitze Pumps in Schwarz. Ihre blonden Haare fielen ihr im Seitenscheitel und in leichten Wellen über die Schultern. Schimmernde Perlen-Ohrhänger rundeten den Look perfekt ab. "Ein wunderschöner Abend an einem meiner Lieblingsorte, um 'The Madison' zu feiern", schrieb Pfeiffer bei Instagram zu einem Video der Premiere. In dem Posting verriet die Schauspielerin, dass es sich bei ihrem Kleid um eine Robe von Oscar de la Renta handelte.

In der Serie selbst schlüpft Michelle Pfeiffer in die Rolle der Stacy Clyburn, Kurt Russell übernimmt die Figur Preston Clyburn. Auch Russell zeigte sich bei der Londoner Premiere in Bestform und trat in einem schwarzen Anzug mit heller Krawatte neben seiner Filmpartnerin auf.

"The Madison": Darum geht's

"The Madison" stammt aus der Feder von Taylor Sheridan, dem Schöpfer des Serienhits "Yellowstone". Das allein dürfte das Interesse beim Publikum schon wecken. "The Madison" feiert am 14. März seine Premiere auf Paramount+. Die Handlung dreht sich um die Familie Clyburn - New Yorker, die in das abgelegene Madison River Valley im Herzen Montanas ziehen. Laut Paramount handelt es sich um ein" intimes Familiendrama über Widerstandsfähigkeit und Veränderung", das sich "intensiv mit Themen wie Trauer und menschlicher Verbundenheit" auseinandersetzt.