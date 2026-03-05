Mit einer perlenverzierten Robe hat Michelle Pfeiffer bei der UK-Premiere der Paramount+-Serie "The Madison" in London Stilsicherheit bewiesen. Neben Co-Star Kurt Russell posierte sie strahlend für die Fotografen.
Am Leicester Square in London war Michelle Pfeiffer (67) nicht zu übersehen. Die 67-Jährige erschien zur UK-Premiere der neuen Paramount+-Serie "The Madison" in einem eleganten schwarzen Outfit, das mit Perlenverzierungen aufwartete - ein Look, der trotz seiner Zurückhaltung sofort ins Auge stach. Neben ihr posierten ihre Co-Stars Elle Chapman, Beau Garrett, Patrick J. Adams oder Kurt Russell auf dem blauen Premierenteppich und rundeten das glamouröse Bild ab.