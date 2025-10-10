Beim Countdown zur Klimakonferenz COP30 zeigten sich Prinz William und Vater König Charles im Londoner Natural History Museum. Der seltene gemeinsame Auftritt unterstreicht die Bedeutung des Umweltschutzes für beide Royals.
Ein ungewöhnliches Bild bot sich am Donnerstagabend in London: König Charles III. (76) und sein Sohn Prinz William (43) absolvierten einen gemeinsamen öffentlichen Termin - eine Konstellation, die bei den beiden Royals eher selten vorkommt. Der Anlass war die Veranstaltung "Countdown to COP30" im Natural History Museum, sechs Wochen vor der UN-Klimakonferenz in Brasilien.