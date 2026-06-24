Während eine Hitzewelle London im Griff hat, hat König Charles eine brasilianische Jiu-Jitsu-Akademie besucht. Dort informierte sich der Monarch über ein Therapieprogramm für Veteranen und Einsatzkräfte - und nahm seinen eigenen weißen Gürtel entgegen.

König Charles III. (77) hat sich von der Hitzewelle in London nicht aufhalten lassen: Am Mittwoch besuchte der Monarch eine Kampfsport-Akademie im Westen der Stadt und informierte sich über die Arbeit der Hilfsorganisation Reorg. Das berichtet die britische Zeitung "Daily Mail".

Ziel des Besuchs war die Roger Gracie Brazilian Jiu Jitsu Academy im Stadtteil Hammersmith. Trotz Temperaturen nahe der 40-Grad-Marke trat Charles im kompletten Anzug an, in Hellgrau, dazu eine hellblaue Krawatte und ein passendes Einstecktuch. Auf der Trainingsmatte zog der König blaue Überzieher über die Schuhe und sah zu, wie zwei Sportler miteinander rangen.

Kampfsport als Therapie

Reorg setzt laut "Daily Mail" brasilianisches Jiu Jitsu gezielt ein, um aktiven Soldatinnen und Soldaten, Veteranen sowie Einsatzkräften von Rettungsdiensten bei psychischen und körperlichen Belastungen zu helfen. Gegründet wurde die Organisation von Sam Sheriff, einem Veteranen der Royal Marines, der selbst den schwarzen Gürtel trägt. Inzwischen arbeitet Reorg demnach mit rund 200 Partner-Akademien zusammen.

Eine davon ist die besuchte Roger Gracie Academy, die 2004 von ihrem Namensgeber gegründet wurde - einem zehnfachen Weltmeister. Charles unterhielt sich nicht nur mit Gracie und Sheriff, sondern auch mit Menschen, denen das Programm geholfen hat, sowie mit weiteren Aktiven, darunter Jugendliche und Teilnehmer eines Kurses für Über-50-Jährige. Unter den Gästen war zudem der Rapper Tinie Tempah.

Ein weißer Gürtel für den König

Bei dem Termin erhielt Charles seinen eigenen weißen Gürtel - die erste Stufe im Graduierungssystem des Sports. Im Gegenzug überreichte der König selbst einen schwarzen Gürtel an ein Mitglied des Reorg-Teams.

Es war nicht das erste sportliche Geschenk für den Monarchen in diesem Monat. Anfang Juni hatte Charles bei einem Besuch im Stadion Blundell Park ein personalisiertes Trikot des Fußballclubs Grimsby Town überreicht bekommen - ein schwarzes Shirt mit der Aufschrift "HM King Charles" und der Nummer 3.

Hitzefrei für die Wachen

Der Ausflug fiel in eine außergewöhnlich heiße Woche. Wegen der Hitze setzt der Buckingham-Palast an drei Tagen - Dienstag, Mittwoch und Donnerstag - die zeremonielle Wachablösung in London und auf Schloss Windsor aus. Die zuständige Household Division begründete den Schritt mit dem Schutz von Soldaten, Militärpferden und Zuschauern: "Wir nehmen das Wohlergehen unserer Soldaten und Militärpferde sehr ernst", hieß es in einer Mitteilung.

Charles selbst hielt dagegen an seinem Programm fest. Neben dem Besuch bei Reorg standen am Mittwoch noch ein Empfang für das Afghan Women's Refugee Cricket Team im Clarence House und ein Auftritt bei der London Climate Week auf dem Plan.