Während eine Hitzewelle London im Griff hat, hat König Charles eine brasilianische Jiu-Jitsu-Akademie besucht. Dort informierte sich der Monarch über ein Therapieprogramm für Veteranen und Einsatzkräfte - und nahm seinen eigenen weißen Gürtel entgegen.
König Charles III. (77) hat sich von der Hitzewelle in London nicht aufhalten lassen: Am Mittwoch besuchte der Monarch eine Kampfsport-Akademie im Westen der Stadt und informierte sich über die Arbeit der Hilfsorganisation Reorg. Das berichtet die britische Zeitung "Daily Mail".