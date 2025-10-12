Benedict Cumberbatch und seine Ehefrau Sophie Hunter haben sich gemeinsam in London gezeigt. Die beiden erschienen in eleganten Outfits zu einer Premiere.

Benedict Cumberbatch (49) und seine Ehefrau Sophie Hunter (47) haben auf dem roten Teppich der Londoner Premiere seines neuen Films "The Thing with Feathers" einen stilsicheren Auftritt hingelegt. Der Schauspieler wählte eine Jacke in einem eleganten Grünton für das Event. Der 49-Jährige kombinierte diese mit einem schokoladenbraunen Hemd, das er über einem weißen Shirt trug, sowie einer schwarzen Hose und dunklen Schuhen.

Benedict Cumberbatch ist seit 2015 verheiratet Sophie Hunter erschien in einem bronzefarbenen Satinkleid in Midi-Länge. Das ärmellose Outfit war hochgeschlossen und an der Seite gerafft. Die 47-Jährige trug dazu weiße Pumps. Ihre Haare hatte sie zu einer voluminösen Föhnfrisur gestylt. Cumberbatch und die englische Theaterregisseurin sind seit 2015 verheiratet. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder.

Der "Doctor Strange"-Star, der gerade auch an der Seite von Olivia Colman (51) in der Scheidungskomödie "Die Rosenschlacht" in die Kinos kam, hat vor kurzem in einem Podcast-Auftritt verraten, dass er seiner Familie zuliebe eine sogenannte "Zwei-Wochen-Regel" befolgt.

Das "nervt" die Familie von Benedict Cumberbatch

In einer Ausgabe von Josh Horowitz' "Happy Sad Confused"-Podcast wurde Benedict Cumberbatch gefragt, ob es irgendetwas gäbe, was seine Familie an ihm nervt. "Von zu Hause weg zu sein, das schreckt sie ab", erklärte der britische Schauspieler daraufhin. Und auch er mag es nach eigener Aussage überhaupt nicht, von zu Hause und seinen Liebsten getrennt zu sein.

"Also versuchen wir, so viel wie möglich dafür zu tun, dass das nicht der Fall ist - die Zwei-Wochen-Regel - und wir versuchen, so hart wie möglich daran zu arbeiten, dass die Arbeit hier in der Nähe von zu Hause stattfindet, damit ich nach Hause kommen kann oder sie mitnehmen kann", sagte Benedict Cumberbatch weiter.