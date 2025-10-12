Benedict Cumberbatch und seine Ehefrau Sophie Hunter haben sich gemeinsam in London gezeigt. Die beiden erschienen in eleganten Outfits zu einer Premiere.
Benedict Cumberbatch (49) und seine Ehefrau Sophie Hunter (47) haben auf dem roten Teppich der Londoner Premiere seines neuen Films "The Thing with Feathers" einen stilsicheren Auftritt hingelegt. Der Schauspieler wählte eine Jacke in einem eleganten Grünton für das Event. Der 49-Jährige kombinierte diese mit einem schokoladenbraunen Hemd, das er über einem weißen Shirt trug, sowie einer schwarzen Hose und dunklen Schuhen.