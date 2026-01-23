In Leonberger Seniorenheim: Frauen überlisten ältere Frau und rauben Schmuck

Die Bewohnerin eines Seniorenheims in Leonberg bekommt ungebetenen Besuch – was sie teuer bezahlt. Besteht ein Zusammenhang zu anderen Fällen?

Ältere Menschen sind oft einsam und freuen sich, wenn sie Besuch bekommen. Das könnte der Grund gewesen sein, warum die Bewohnerin eines Seniorenheims in der Leonberger Seestraße am Mittwoch gegen 15.40 Uhr vermutlich drei Frauen die Tür geöffnet hat. Wie genau es den Frauen gelungen ist, die alte Dame zu überzeugen, dass sie sie einlässt, ist noch unklar.

Letztlich schöpfte die Seniorin jedoch selbst Verdacht und verständigte die Polizei. Doch da war es schon zu spät. Die drei Unbekannten hatten sich einer Schatulle bemächtigt, in der sich Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro befunden hat.

Die Täterinnen werden von der Bewohnerin auf etwa 20 bis 45 Jahre alt geschätzt. Die Jüngste habe lange dunkle Haare gehabt, sei schlank und sehr gepflegt.

Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu ähnlich gelagerten Taten, die vergangene Woche in Gärtringen und Herrenberg verübt wurden. Das Polizeirevier Leonberg bittet nun Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Personen, die ebenfalls von den Täterinnen kontaktiert wurden, sich unter Telefon 0 71 52 / 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.