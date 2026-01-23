In Leonberger Seniorenheim: Frauen überlisten ältere Frau und rauben Schmuck

Die Bewohnerin eines Seniorenheims in Leonberg bekommt ungebetenen Besuch – was sie teuer bezahlt. Besteht ein Zusammenhang zu anderen Fällen?
Ältere Menschen sind oft einsam und freuen sich, wenn sie Besuch bekommen. Das könnte der Grund gewesen sein, warum die Bewohnerin eines Seniorenheims in der Leonberger Seestraße am Mittwoch gegen 15.40 Uhr vermutlich drei Frauen die Tür geöffnet hat. Wie genau es den Frauen gelungen ist, die alte Dame zu überzeugen, dass sie sie einlässt, ist noch unklar.