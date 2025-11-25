Pfandtassen, ungeliebte Einwegbecher oder doch ein eigenes Trinkgefäß? So wird in und um Leonberg auf Weihnachtsmärkten der Glühweinausschank geregelt. Einige Beispiele.
Ein Weihnachtsmarkt ohne Glühwein? Für viele unvorstellbar. Aber muss er aus der eigenen Tasse sein? Seit einigen Jahren schon bitten einige Kommunen die Besucherinnen und Besucher ihrer Weihnachtsmärkte, doch eigene Trinkgefäße mitzubringen. Das hatte in der Vergangenheit mehrere Gründe, unter anderem spielte die Vermeidung von Einwegbechern eine Rolle. Aber auch Engpässe beim Spülen wurden genannt.