In Leonberg und den Teilorten: Wann die Weihnachtsbäume in Leonberg eingesammelt werden

Verschiedene Vereine engagieren sich und holen alte Christbäume direkt vor der Haustür ab. Wer spenden will, kann das auch per Überweisung tun.
Weihnachten ist vorbei, aber der Christbaum steht noch immer im Haus und nadelt? Bald gibt es Gelegenheit, den ausgedienten Baum loszuwerden: Am Samstag, den 10. Januar, engagieren sich verschiedene Leonberger Vereine und sammeln die Christbäume ein. Direkt vor der Haustür können die Bäume abgelegt werden – sowohl in der Kernstadt als auch in den Teilorten bis spätestens 8.30 Uhr. Die Vereine holen sie dann im Lauf des Vormittags ab.