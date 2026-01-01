In Leonberg und den Teilorten: Wann die Weihnachtsbäume in Leonberg eingesammelt werden

Verschiedene Vereine engagieren sich und holen alte Christbäume direkt vor der Haustür ab. Wer spenden will, kann das auch per Überweisung tun.

Weihnachten ist vorbei, aber der Christbaum steht noch immer im Haus und nadelt? Bald gibt es Gelegenheit, den ausgedienten Baum loszuwerden: Am Samstag, den 10. Januar, engagieren sich verschiedene Leonberger Vereine und sammeln die Christbäume ein. Direkt vor der Haustür können die Bäume abgelegt werden – sowohl in der Kernstadt als auch in den Teilorten bis spätestens 8.30 Uhr. Die Vereine holen sie dann im Lauf des Vormittags ab.

Anstatt Geldscheine an den abgelegten Baum zu hängen, wird darum gebeten, die Spenden direkt bei den Helferinnen und Helfern abzugeben. Eine Überweisung ist ebenfalls möglich, dafür stehen folgende Bankverbindungen zur Verfügung:

Eltingen und Ezach

In den beiden Teilorten kümmert sich der CVJM Eltingen um die Mitnahme der Christbäume.

Bankverbindung: Volksbank Region LeonbergIBAN: DE65 6039 0300 0390 1480 08BIC: GENODES1LEO

Leonberg, Ramtel, Gartenstadt, Silberberg und Gebersheim

Hier sind die Freiwillige Feuerwehr Leonberg, der THW-Ortsverband Leonberg, der DRK – Ortsverein Leonberg, die DLRG – Ortsgruppe Leonberg sowie die Jugendgruppen für die Abholung zuständig.

Bankverbindung:Freiwillige Feuerwehr LeonbergKreissparkasse BöblingenIBAN: DE30 6035 0130 1000 7560 78BIC: BBKRDE6BXXXStichwort: Jugendabteilung

Höfingen

In Höfingen holt die Evangelische Kirchengemeinde die ausgedienten Christbäume ab.

Bankverbindung:Ev. Kirchengemeinde Gebersheim-HöfingenKreissparkasse BöblingenIBAN: DE87 6035 0130 0008 0011 80BIC: BBKRDE6BXXXStichwort: Christbaumsammlung

Warmbronn

Der Posaunenchor der Evangelischen Kirchengemeinde Warmbronn nimmt hier die Bäume mit. Weitere Hinweise gibt es im Warmbronner Mitteilungsblatt.

Besondere Regelung und andere Optionen

Der Abholservice gilt nicht in den Bereichen Mahdental, Rotenrain, Vorderer Engelberg, Unterer Ehrenbergweg, Hinterer Ehrenberg und Schumisberg. Wer dort wohnt, kann seinen Baum zum Häckselplatz in Warmbronn bringen. Dasselbe gilt für alle, die ihre Weihnachtsbäume nach dem Abholwochenende entsorgen möchten. Der Häckselplatz befindet sich im Rübenloch in Warmbronn und ist rund um die Uhr frei zugänglich.

Für Bewohner der Mahdentalsiedlung gibt es außerdem die Möglichkeit, die Christbäume ab dem 7. Januar zu Kriesten Gartenbau & Gartencenter zu bringen.