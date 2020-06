1 Nach einem Streit wird eine 19-Jährige von einem Auto überrollt. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Eine 19-Jährige geht einen Mann in Leonberg körperlich an. Als dieser aus einer Parklücke fahren möchte, überrollt er die junge Frau. Die mit schweren Verletzungen an den Beinen in ein Krankenhaus gebracht werden muss.

Leonberg - Erst hat sich eine junge Frau mit einem jungen Mann gestritten – dann wurde sie von ihm wohl versehentlich überfahren.

Nach Angaben der Polizei vom Samstag ging die 19-Jährige am Freitag in Leonberg (Kreis Böblingen) den 21-Jährigen körperlich an. Der Mann stieg daraufhin in sein Auto und wollte aus einer Parklücke herausfahren. Die Frau lehnte sich an die Motorhaube, mutmaßlich um das Fahrzeug zu stoppen, wie es im Polizeibericht hieß.

Dabei stürzte sie und wurde von dem Auto überrollt. Sie erlitt schwere Verletzungen an den Beinen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sprach von einem Verkehrsunfall.