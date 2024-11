In Leipzig gestartet: Frachtflugzeug abgestürzt - Was wir wissen und was nicht

Frachtflugzeug abgestürzt - Was wir wissen und was nicht

Einsatzkräfte und Rauch an der Absturzstelle Foto: Mindaugas Kulbis/AP

Kurz vor der Landung kommt es zur Katastrophe: Ein Frachtflugzeug stürzt bei Vilnius ab. Vier Menschen waren an Bord, ein Wohnhaus ist ganz in der Nähe. Zunächst ist vieles ungewiss.











Vilnius/Leipzig - Ein im Auftrag des Postdienstleisters DHL in Leipzig gestartetes Frachtflugzeug ist am frühen Morgen in der Nähe des Flughafens der litauischen Hauptstadt Vilnius abgestürzt. Erst im August wurde vor Brandsätzen gewarnt, die Unbekannte über Frachtdienstleister verschicken könnten. Noch sind die Hintergründe des Absturzes am frühen Morgen aber völlig unklar. Eine Übersicht: