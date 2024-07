Musikerin Melanie Brown - bekannt als Spice Girl Mel B - soll eine Ehrendoktorwürde erhalten. Eine Universität im nordenglischen Leeds will die 49-Jährige auszeichnen. Damit soll sowohl ihr Einsatz für Opfer häuslicher Gewalt als auch ihre Musikkarriere gewürdigt werden, wie die Leeds Beckett University ankündigte.

„Mein Vater wäre so stolz“, sagte Brown in einem Video, das auf den Plattformen Instagram und X veröffentlichte wurde. Sie selbst sei sprachlos. Die Musikerin besuchte auch einen Kurs der Hochschule, der sich mit Traumata auseinandersetzt.

Lesen Sie auch

Brown will vielen weiteren Frauen helfen

„Ich wollte nicht nur einen Preis entgegennehmen“, wurde sie in der Mitteilung der Hochschule zitiert. Sie habe als Studentin angenommen werden wollen. Sie sei so stolz, den Kurs absolviert zu haben, schrieb Brown bei Instagram. Sie wolle mit der Organisation Women’s Aid vielen weiteren Frauen helfen.

Brown hatte in ihrer Biografie „Brutally Honest“ von eigenen Erfahrungen berichtet. Sie wirft ihrem Ex-Mann missbräuchliches Verhalten vor, er bestritt die Vorwürfe. Vor zwei Jahren erhielt sie eine königliche Ehrung, den Orden „Member of the Most Excellent Order of the British Empire“. Brown wurde in den 1990ern mit den Spice Girls („Wannabe“) bekannt.