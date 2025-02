In Las Vegas: Steffi Graf und Andre Agassi sind Pickleball-Champions

Andre Agassi (54) und Steffi Graf (55) macht im Pickleball offenbar so schnell niemand etwas vor. Das bewiesen die ehemaligen Tennisstars beim "Pickleball Slam 3" in Las Vegas. Die beiden gehörten zusammen mit Andy Roddick (42) und Eugenie Bouchard (30) zu den Hauptakteuren der Veranstaltung, die laut Medienberichten bei der dritten Auflage des Events um ein Preisgeld von einer Million Dollar kämpften.

Agassi und Graf konnten zuvor schon Pickleball-Erfolge feiern - und auch dieses Mal gingen die beiden am Ende als Sieger vom Platz. Pickleball ist eine Trendsportart aus den USA, die auch hierzulande immer beliebter wird. Es ist eine Mischung aus Tennis, Tischtennis und Badminton und gilt aufgrund der überschaubaren Regeln als einfach zu erlernen. Für das Ehepaar Graf-Agassi soll die Sportart schon länger zu den gemeinsamen Hobbys gehören.

Kinder jubeln Agassi und Graf zu

Offenbar wurden Andre Agassi und Steffi Graf bei ihrem jüngsten Erfolg in ihrer Heimat Las Vegas auch von ihrem eigenen Nachwuchs bejubelt. Tochter Jaz Elle (21), eine Fitnesstrainerin, postete in ihren Instagram-Storys ein Familienbild von dem Turnier. Dazu schrieb sie: "The Champs".

Steffi Graf und Andre Agassi, die seit 2001 miteinander verheiratet sind, haben zudem noch Sohn Jaden Gil Agassi (23). Der Baseball-Spieler macht ebenfalls gerade sportliche Schlagzeilen. Er wurde als Pitcher für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Wie der Deutsche Baseball und Softball Verband e.V. in der vergangenen Woche auf seiner Webseite bekannt gegeben hat, steht der Kader für den World Baseball Classic Qualifier in Tucson im US-Bundesstaat Arizona fest - und dort wird auch der Sohn von Graf und Agassi auf dem Baseball-Feld stehen.

"Agassi ist natürlich ein sehr typischer Tennisname. Das Ziel ist, daraus einen Baseballnamen zu machen", betonte der 23-Jährige in einem Interview mit dem US-Sender WKBN News aus dem vergangenen Jahr.