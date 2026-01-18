In Las Vegas: Lamar Odom wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet

Lamar Odom ist in Las Vegas festgenommen worden, nachdem die Polizei ihn angehalten hatte. Ihm wird Trunkenheit am Steuer vorgeworfen. Es ist nicht das erste Mal für den Ex-Mann von Khloé Kardashian.
Der ehemalige US-amerikanische Basketballspieler und Ex-Mann von Khloé Kardashian (41), Lamar Odom (46), ist wegen Trunkenheit am Steuer in Las Vegas verhaftet worden. Laut "TMZ" wurde er am frühen Samstagmorgen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss festgenommen und inhaftiert, nachdem er von der Polizei angehalten worden war. Außerdem wurden ihm zwei Verkehrsverstöße zur Last gelegt - das Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um mehr als 65 Kilometer pro Stunde und ein unsachgemäßer Spurwechsel.