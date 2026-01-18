In Las Vegas: Lamar Odom wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet

Lamar Odom ist in Las Vegas festgenommen worden, nachdem die Polizei ihn angehalten hatte. Ihm wird Trunkenheit am Steuer vorgeworfen. Es ist nicht das erste Mal für den Ex-Mann von Khloé Kardashian.

Der ehemalige US-amerikanische Basketballspieler und Ex-Mann von Khloé Kardashian (41), Lamar Odom (46), ist wegen Trunkenheit am Steuer in Las Vegas verhaftet worden. Laut "TMZ" wurde er am frühen Samstagmorgen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss festgenommen und inhaftiert, nachdem er von der Polizei angehalten worden war. Außerdem wurden ihm zwei Verkehrsverstöße zur Last gelegt - das Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um mehr als 65 Kilometer pro Stunde und ein unsachgemäßer Spurwechsel.

Gerichtstermin im März Bereits 2013 wurde der frühere NBA-Star in Kalifornien wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und anderer Substanzen festgenommen. Er wurde damals zu drei Jahren auf Bewährung und einer dreimonatigen Entziehungskur verurteilt. Laut "People" soll er wegen des neuen Vorfalls am 17. März vor Gericht in Nevada erscheinen.

Lamar Odom hatte in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit Alkohol- und Drogenmissbrauch, worüber er offen gesprochen hat. 2015 wäre er in Las Vegas fast an einer Überdosis gestorben. In seinem 2019 erschienenen Buch "Darkness to Light", in dem er auch eine Sexsucht gestand, schilderte er das Drama: "Mein Herz blieb zweimal stehen. Ich hatte zwölf Krampfanfälle und sechs Schlaganfälle. Meine Lunge kollabierte und meine Nieren rissen. Ich war an lebenserhaltende Maßnahmen angeschlossen. Alle, die ich je geliebt hatte, blickten mich mit trüben Augen an."

2016 zerbrach seine Ehe mit Khloé Kardashian

Dennoch erlitt er nur ein Jahr später wieder einen Rückfall, woraufhin die Ehe mit Khloé Kardashian nach rund sieben Jahren zerbrach. Mit seiner Ex-Partnerin Liza Morales (46) hat er die Kinder Lamar Jr. und Destiny. Das ehemalige Paar hatte außerdem einen Sohn namens Jayden, der 2006 im Alter von sechs Monaten am Plötzlichen Kindstod verstarb.