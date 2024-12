In Lagerraum gefunden: Unbekannte Songs von Michael Jackson entdeckt

In einem Lagerraum im kalifornischen San Fernando Valley wurde ein sensationeller Fund gemacht: Bisher unbekannte Aufnahmen des verstorbenen "King of Pop" Michael Jackson aus den Jahren 1989 bis 1991. Einige Songs wurden noch nie zuvor gehört.

Es ist ein Fund, der Musikfans auf der ganzen Welt elektrisiert: In einem Lagerraum im San Fernando Valley nördlich von Los Angeles wurden bisher unbekannte Aufnahmen der verstorbenen Pop-Ikone Michael Jackson (1958-2009) entdeckt. Insgesamt zwölf Songs aus den Jahren 1989 bis 1991 befinden sich auf den Tonbändern, die ein ehemaliger Musikproduzent dort eingelagert hatte.

Wie der Finder der Tapes, Gregg Musgrove, dem "Hollywood Reporter" erklärte, hatte ein Geschäftspartner den Lagerraum erworben. Dieser gehörte ursprünglich dem Produzenten und Sänger Bryan Loren (58), der damals mit dem "King of Pop" zusammengearbeitet hatte. Viele der Songs auf den Bändern seien bisher komplett unveröffentlicht, andere würden bislang nur als angebliche Michael-Jackson-Lieder in gewissen Fan-Kreisen kursieren.

Lesen Sie auch

Hörproben machten Gänsehaut

"Als ich mir das Material anhörte, bekam ich Gänsehaut. Niemand hat diese Sachen bisher gehört", schwärmt Musgrove. "Michael Jackson sprechen und scherzen zu hören, war wirklich unglaublich cool." Auf einer Aufnahme erklärt Jackson etwa die Bedeutung seines Songs "Seven Digits", der von Leichennummern in der Gerichtsmedizin handelt.

Besonders faszinierend: ein Rap-Duett mit LL Cool J (56) mit dem Titel "Truth on Youth". Tatsächlich hatte der Hip-Hop-Star in der Vergangenheit bereits mehrfach bestätigt, gemeinsam mit Jackson Musik aufgenommen zu haben. Der Song soll vor allem deswegen hervorstechen, da man den "King of Pop" hier sogar selbst rappen hört - ein absolutes Novum.

Rechte bleiben beim Jackson Estate

Leider werden dennoch die wenigsten Fans die Aufnahmen je zu hören bekommen. Musgrove und sein Anwalt boten die Tapes dem Michael Jackson Estate an, der sich offiziell um den Nachlass des "King of Pop" kümmert. Dieser lehnte einen Kauf zwar ab, stellte aber klar, dass sämtliche Rechte an diesen Aufnahmen und den Kompositionen trotzdem weiterhin bei ihnen liegen würden. Ein Release ist damit vorerst ausgeschlossen.

Der genaue Wert des Schatzes ist unklar, Musgrove schätzt ihn aber im siebenstelligen US-Dollar-Bereich ein. Er will die Bänder nun Auktionshäusern anbieten. Vielleicht - so seine Hoffnung - erwerbe einer der vielen Promi-Fans des "King of Pops" wie zum Beispiel Lady Gaga die einzigartigen Tapes für die private Sammlung. Für die Öffentlichkeit bleiben diese musikalischen Perlen wohl für immer verschlossen. Außer, der Michael Jackson Estate entscheidet sich noch um.

Übrigens: Die physischen Bänder sind aus Sicherheitsgründen derzeit nicht mehr in Musgroves Besitz. Sie befänden sich in einer sicheren Einrichtung unter der Kontrolle seines Anwalts.