In lässigen Outfits

1 Sommerliches Familienfoto (v.l.): Prinzessin Josephine, Prinzessin Isabella, Kronprinzessin Mary, Kronprinz Frederik, Prinz Vincent und Prinz Christian Foto: Kongehuset og H.K.H. Kronprinsessen

Kronprinzessin Mary und ihre Familie schicken sommerliche Grüße aus Dänemark. Auf dem Foto dazu sitzen sie im strahlenden Sonnenschein.

Die dänische Kronprinzenfamilie schickt entspannte Sommergrüße via Instagram: "Ein paar schöne Erinnerungen an den Sommer im schönen Graasten. Mit dem Wunsch nach einem weiterhin guten Sommer - am liebsten mit etwas mehr Sonnenschein", lautet der Kommentar zu vier Fotos und einem kurzen Videoclip.

Auf dem Familienfoto sitzen das Kronprinzenpaar Frederik (52) und Mary (48) mit ihren Kindern, Prinz Christian (14), Prinzessin Isabella (13) und den Zwillingen Prinzessin Josephine (9) und Prinz Vincent (9), in lässigen Outfits auf den Stufen eines Gebäudes in der Sonne. Zwei weitere Fotos sind Porträtaufnahmen von Christian und Isabella. Der Videoclip zeigt dann noch eine Waldreitsequenz vom Rücken eines Pferdes aus.

Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Mary sind seit 2004 verheiratet. Seine Mutter ist Königin Margrethe II. von Dänemark (80).