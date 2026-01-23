In Krankenhaus in NRW: Verdacht auf sexuelle Handlungen an Leichen: Ermittlungen gegen 39-Jährigen
Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa/Jens Büttner

Ein 39 Jahre alter Mann steht im Verdacht, in einem Krankenhaus in Herford sexuelle Handlungen an mindestens zwei Leichen vorgenommen zu haben. Was bislang bekannt ist.

Ein 39-jähriger Mann soll in einem Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen sexuelle Handlungen an Leichen vorgenommen haben. Es werde wegen zwei Fällen von Störung der Totenruhe ermittelt, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der Polizei Herford und der Staatsanwaltschaft Bielefeld vom Freitag. Die Taten im Krankenhaus von Bünde sollen sich im Juni und Dezember vergangenen Jahres ereignet haben. 

 

Den Ermittlern zufolge verrichtete der Tatverdächtige bis Ende Juni vergangenen Jahres Hilfstätigkeiten in dem Krankenhaus. Dazu zählten auch Reinigungsarbeiten in der Pathologie. Die Art des Auffindens einer weiblichen und einer männlichen Leiche und angesichts der Spurenlage vor Ort ließen vermuten, dass an diesen sexuelle Handlungen vorgenommen wurden, hieß es von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Am Mittwoch wurde die Wohnung des 39-Jährigen durchsucht und eine Speichelprobe bei dem Mann entnommen. Diese wird laut Ermittlern nun ausgewertet, ebenso wie die beschlagnahmten Beweismittel. 

 