Ein 39 Jahre alter Mann steht im Verdacht, in einem Krankenhaus in Herford sexuelle Handlungen an mindestens zwei Leichen vorgenommen zu haben. Was bislang bekannt ist.











Ein 39-jähriger Mann soll in einem Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen sexuelle Handlungen an Leichen vorgenommen haben. Es werde wegen zwei Fällen von Störung der Totenruhe ermittelt, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der Polizei Herford und der Staatsanwaltschaft Bielefeld vom Freitag. Die Taten im Krankenhaus von Bünde sollen sich im Juni und Dezember vergangenen Jahres ereignet haben.