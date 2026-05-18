In Kornwestheim: Eine idyllische Ruheoase zwischen Stadtgetöse und Bahnlärm

Ein Verein in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) betreibt mit viel Leidenschaft Urban Gardening, also städtisches Gärtnern. Im „Gleisbeet“ wird vor allem Gemüse angebaut.
Direkt hinter der Böschung am rechten Rand mit allerlei Büschen, Bäumen und Wildblumen sieht man, wie eine S-Bahn in Richtung Ludwigsburg ordentlich Fahrt aufnimmt. Von links, unterhalb der steilen Böschung, ist der Lärm vorbeifahrender Autos vor den Häusern am östlichen Rand der Kornwestheimer Weststadt wahrzunehmen. Am alten Bahnhofsgebäude verladen die Passagiere am Flixbus-Halt ihr Gepäck in den Bus mit Ziel „Strasbourg“. Dazwischen: ein großes längliches Stück Grün mit Parzellen, die mit ihren jungen Gemüsepflanzen aussehen wie ein lebhaftes Patchworkmuster in Grün und Braun. Das „Gleisbeet“, das seinen Namen einem Wortspiel mit „Gleisbett“ verdankt, wirkt trotz der trubeligen Umgebung wie eine Oase der Ruhe.