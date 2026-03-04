In Köln, Hamburg und Leipzig: Wolf Biermann feiert seinen 90. Geburtstag mit drei Konzerten

Wolf Biermann wird 90 - und feiert das mit drei großen Konzerten in Köln, Hamburg und Leipzig. Zugleich jährt sich sein legendäres Kölner Konzert von 1976 zum 50. Mal.
Liedermacher und Dichter Wolf Biermann (89) plant für den Herbst 2026 drei große Jubiläumskonzerte. Unter dem Titel "Warte nicht auf beßre Zeiten!" tritt er am 21. Oktober in der Kölner Philharmonie, am 3. November in der Hamburger Elbphilharmonie und am 21. November im Leipziger Gewandhaus auf. Die Tickets sind ab sofort erhältlich. Die Konzertorte sind nicht zufällig gewählt.