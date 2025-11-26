In Klinik zu sich gekommen: Unter Drogen gesetzt? Tara Reid erstattet Anzeige nach Hotel-Vorfall

Tara Reid hat nach einem beunruhigenden Vorfall in einer Hotelbar bei Chicago Anzeige erstattet. Die Schauspielerin gibt an, nach nur einem Glas Wein bewusstlos geworden und mutmaßlich unter Drogen gesetzt worden zu sein. Sie sei bereit, den Fall vor Gericht zu bringen.

Erschütternde Vorwürfe von Tara Reid (50): Die Schauspielerin, die durch "American Pie" bekannt wurde, hat Anzeige erstattet. Laut dem Polizeibericht, der dem US-Magazin "Page Six" vorliegt, soll ihr am vergangenen Wochenende in einer Hotelbar in der Nähe von Chicago etwas ins Getränk gemischt worden sein.

Reid hielt sich demnach für eine Autogrammstunde im DoubleTree Hotel in Rosemont, Illinois, auf. In ihrer Aussage beschreibt sie, dass sich zahlreiche YouTuber in der Lobby aufgehalten hätten. Die gesamte Situation sei ihr verdächtig vorgekommen, ohne dass sie zunächst verstanden habe, was vor sich ging.

Nur ein Glas Weißwein

Die 50-Jährige bestellte sich nach eigener Darstellung lediglich ein Glas Weißwein. Ein Mann habe sie angesprochen und behauptet, ein erfolgreicher Influencer zu sein. Gemeinsam seien sie nach draußen gegangen, um eine Zigarette zu rauchen. Als sie zurückkam, habe eine Serviette über ihrem Drink gelegen. Das Letzte, woran sich Reid erinnern könne, sei ein Pärchen gewesen, das sich neben ihnen niedergelassen habe.

Danach klafft eine Lücke in ihrem Gedächtnis. Sie sei erst etwa acht Stunden später im Krankenhaus wieder zu sich gekommen, ohne jegliche Erinnerung an das Geschehene. Ihr Agent habe sie aus der Klinik abgeholt.

Ein besonders beunruhigendes Detail: Der Mann, mit dem Reid die Zigarette geraucht hatte, habe ihr am folgenden Tag Videos von ihr geschickt. Sie habe den Eindruck gewonnen, er wolle sie damit erpressen und habe angedeutet, die Veröffentlichung der Aufnahmen verhindern zu können. Zudem habe er ihr mitgeteilt, dass sie den Sicherheitsdienst auf ihn angesetzt habe und er habe bestätigt, dass sie nur ein Getränk zu sich genommen hatte. In ihrer Anzeige erklärt Reid unmissverständlich: Sie sei bereit, den Fall vor Gericht zu bringen.

Joseph Balogh vom Rosemont Public Safety Department bestätigte gegenüber "Page Six", dass Beamte am Sonntag gegen 0:39 Uhr zu einem medizinischen Notfall gerufen wurden. Die Patientin sei in ein örtliches Krankenhaus gebracht worden. Am Dienstag habe man mit Reid gesprochen, woraufhin sie Anzeige erstattet habe. Die Behörden stünden nun in Kontakt mit dem Hotel, um Überwachungsvideos zu sichern. Man sei entschlossen, den Vorfall vollständig aufzuklären, so Balogh.

Schauspielerin bittet um Vorsicht

Reids Sprecherin erklärte, die Schauspielerin kooperiere vollumfänglich mit den Ermittlern. Sie erhole sich derzeit von dem traumatischen Erlebnis und bitte um Privatsphäre. Gleichzeitig wolle Reid andere Menschen warnen: Jeder solle auf seine Getränke achten und diese niemals unbeaufsichtigt lassen. So etwas könne jedem passieren.

In einem Interview mit "TMZ" hatte Reid zuvor ebenfalls ihre Erlebnisse geschildert und behauptet, dass im Krankenhaus kein Blutalkoholtest durchgeführt worden sei. Die Ärzte hätten ihr lediglich mitgeteilt, dass sie unter Drogen gesetzt worden sei. Was genau ihr verabreicht wurde, wisse sie nicht, obwohl entsprechende Tests gemacht worden seien. Sie habe nicht nachgefragt.

Ein Video, das dem US-Portal vorliegt, zeigt, wie Sanitäter die Schauspielerin auf einer Trage aus dem Hotel bringen. Ein Augenzeuge hatte zuvor gefilmt, wie Reid sichtlich benommen in der Lobby in einen Rollstuhl gesetzt wurde. Sie habe verwirrt gewirkt und mit undeutlicher Stimme gesprochen.