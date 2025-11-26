In Klinik zu sich gekommen: Unter Drogen gesetzt? Tara Reid erstattet Anzeige nach Hotel-Vorfall

Tara Reid hat nach einem beunruhigenden Vorfall in einer Hotelbar bei Chicago Anzeige erstattet. Die Schauspielerin gibt an, nach nur einem Glas Wein bewusstlos geworden und mutmaßlich unter Drogen gesetzt worden zu sein. Sie sei bereit, den Fall vor Gericht zu bringen.
Erschütternde Vorwürfe von Tara Reid (50): Die Schauspielerin, die durch "American Pie" bekannt wurde, hat Anzeige erstattet. Laut dem Polizeibericht, der dem US-Magazin "Page Six" vorliegt, soll ihr am vergangenen Wochenende in einer Hotelbar in der Nähe von Chicago etwas ins Getränk gemischt worden sein.