Nach dem tödlichen Badeunfall am vergangenen Wochenende im Rhein in Kehl haben die Ermittler neue Erkenntnisse: Es gebe Hinweise darauf, dass der verunglückte Mann beim Schwimmen von einem zu Tal fahrenden Schiff erfasst wurde, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei zum genauen Hergang dauern an.