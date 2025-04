In Kaschmir: Mutmaßliche Extremisten schießen auf Touristen

Kampagne zum Earth Day Arnold Schwarzenegger "pumpt" mit Promis fürs Klima

Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger hat am Earth Day seine globale Klimaschutz-Kampagne "Pump for the Planet" gestartet. Bis zum "Austrian World Summit" am 3. Juni sollen Menschen weltweit unter dem Hashtag #PumpForThePlanet Workout-Videos teilen. Einige Promis hat Arnold bereits im Boot...