Prinz Harry (40) hat sich offenbar bestens in Kalifornien eingelebt. Zumindest macht der britische Royal, der seit 2020 an der amerikanischen Westküste lebt, als Surfer eine gute Figur. Das beweist ein Video auf Instagram, in dem der 40-Jährige beim Wellenreiten zu sehen ist.

Der Clip, der von Tahitis Surf-Star Raimana Van Bastolaer geteilt wurde, zeigt den Herzog von Sussex, wie er von einem Jetski aus gekonnt mit seinem Surfbrett loslegt. Aufgenommen wurde das Video offenbar auf einer "Surf Ranch" in Kalifornien, die von Surf-Superstar Kelly Slater (52) betrieben wird.

Zu dem Clip schrieb Van Bastolaer: "In Tahiti nennen wir dich immer noch Prinz Harry. Aber auf der Surf Ranch bist du mein Bruder. Es war mir eine Ehre, dass du mit mir und Kelly Slater surfen warst." Die Welle, auf der Harry surft, wurde künstlich geschaffen. Auch Surfwettbewerbe auf Elite-Niveau finden darauf angeblich statt.

Prinz Harry war zuletzt auf Reisen

Wann die Aufnahmen vom surfenden Prinz Harry entstanden sind, ist nicht bekannt. Zuletzt war der Ehemann von Herzogin Meghan (43) für etwa zwei Wochen außerhalb seiner kalifornischen Wahlheimat unterwegs. Ende September absolvierte er mehrere Auftritte in New York, reiste dann weiter zu einer Charity-Veranstaltung nach London. Von dort aus ging es für den Sohn von König Charles (75) nach Afrika, wo er in Lesotho eine Jugendhilfsorganisation besuchte, die er mitgegründet hat.

Anschließend reiste Harry zurück nach Kalifornien, wo Meghan und die beiden gemeinsamen Kinder Archie (5) und Lilibet (3) auf ihn warteten. Seine Surfkünste soll der Herzog von Sussex sich allerdings nicht in den vier Jahren, die er dort nun lebt, angeeignet haben. Laut "The Mirror" wurde er bereits im Jahr 2012 bei einem Surfer-Wochenende an der Küste von Cornwall gesichtet - damals noch mit seinem Bruder Prinz William (42). Zu diesem und dem Rest der königlichen Familie soll Harry kaum noch Kontakt haben, nachdem er seine Familie nach seinem Umzug in Interviews, einer Netflix-Doku und seiner Autobiografie öffentlich attackiert hatte.