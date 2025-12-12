In Jerusalem verstorben: Filmproduzent und Oscarpreisträger Arthur Cohn ist tot

1 Der mehrfache Oscar-Preisträger Arthur Cohn ist tot (Archivfoto). Foto: imago/APP-Photo/Ralf Mueller

Der Schweizer Oscar-Preisträger und Filmproduzent Arthur Cohn ist im Alter von 98 Jahren in Jerusalem verstorben. Dies bestätigte der Chefredakteur der Zeitschrift „Tachles“.











Der Schweizer Filmproduzent und mehrfache Oscar-Preisträger Arthur Cohn ist tot. Er starb in Jerusalem, wie der Chefredakteur der jüdischen Zeitschrift „Tachles“, Yves Kugelmann, der dpa nach einem Gespräch mit Cohns Angehörigen sagte. Cohn wurde 98 Jahre alt. Kugelmann war Anfang der Woche noch in Jerusalem, wie er berichtete, konnte Cohn aber nicht mehr persönlich treffen.