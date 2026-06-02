In Interview verraten: Ilka Bessin braucht manchmal eine Pause von sich selbst

Komikerin Ilka Bessin musste sich im Laufe ihrer Karriere schon viele fiese Sprüche über ihre Figur und ihren Dialekt anhören. Was ihr auf dem Weg zur Selbstakzeptanz geholfen hat und wie sie damit umgeht, wenn es ihr mal nicht so gut geht, erzählt sie in einem neuen Interview.
Ilka Bessin (54) macht sich für Körper- und Selbstakzeptanz stark. Wie die als "Cindy aus Marzahn" bekannt gewordene Komikerin in einem Interview mit der Zeitschrift "Gala" verrät, war und ist dies aber auch für sie offenbar ein langer Weg.