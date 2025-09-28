In Interview angekündigt: Rudi Völler will 2028 seine Karriere beim DFB beenden

Rudi Völler kündigt im Interview mit dem "stern" sein Karriereende als Sportdirektor beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) an. Er werde seinen Vertrag 2028 nicht noch einmal verlängern.
Rudi Völler (65) wird seinen im Jahr 2028 auslaufenden Vertrag als Sportdirektor beim DFB nicht mehr verlängern. "Ich habe schon zweimal verlängert. Nach dem Sommer 2028 ist wirklich Schluss", kündigte er im Interview mit dem Magazin "stern" an. Er habe keine Sorge, dass ihm der Ruhestand schwerfalle. "Ich hatte eine lange Karriere, ich kann loslassen. Fußball wird bei mir zu Hause trotzdem immer eine Rolle spielen."