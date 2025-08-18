In Instagram-Posting: Reality-Paar Peggy Jerofke und Steff Jerkel verkündet Hochzeitstermin

Nach dem Liebes-Comeback und der Verlobung soll es 2026 so weit sein: Die "Goodbye Deutschland"-Stars Peggy Jerofke und Steff Jerkel wollen heiraten. Der genaue Termin steht nun fest, wie sie in einem Instagram-Posting verraten haben.

"Save the date" haben die "Goodbye Deutschland"-Stars Peggy Jerofke (49) und Stephan "Steff" Jerkel (55) einen Beitrag betitelt, in dem sie verliebt in Hochzeitskleidung posieren. Wer wissen will, wann das Datum des großen Tages ist, muss allerdings ganz genau hinschauen.

Smartphone-Display verrät den Termin

Denn erst nach einigen Slides offenbart sich in einem Instagram-Posting von dem Shooting auf einem Smartphone-Bildschirm, an welchem Tag Jerofke und Jerkel den Bund fürs Leben schließen werden. Dafür wählten sie aber ein Datum aus, das man sich gut merken kann: "Peggy & Steff 26.06.2026", prangt auf dem Display.

Das VOX-Format "Goodbye Deutschland" begleitet das Leben der Gastronomen auf Mallorca seit vielen Jahren. Im März 2018 kam ihre Tochter Josephine zur Welt. Doch im November 2022 schockten die beiden ihre Fans mit der Nachricht, dass sie sich nach 24 Jahren getrennt haben. "Wir haben lange, lange gekämpft und haben wirklich alles versucht ... Geht nicht mehr", sagte Steff Jerkel damals unter Tränen im RTL-Interview. "Peggy ist eine Wahnsinns-Frau, Aber es fehlt irgendwas. Wir streiten uns und das, finde ich, ist das Schlimmste fürs Kind."

Es soll "die geilste Hochzeit" werden

Doch sie fanden schließlich wieder zusammen. Im April 2024 verkündeten sie ihr Liebes-Comeback, am 10. Juni 2024 machte Jerkel ihr dann bei der Eröffnung seines neuen Lokals "Sharky's Bar" in Cala Ratjada erneut einen Antrag. Den ersten hatte er an ihrem 39. Geburtstag gestellt.

Seitdem warten die Fans gespannt auf die Hochzeit, die ursprünglich schon 2025 auf einer Jacht stattfinden sollte, dann jedoch auf 2026 verschoben wurde. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde erklärten sie, dass sie mehr Zeit für die Planung benötigen. "Wir wollen die geilste Hochzeit feiern, die ich je gesehen habe! Und das bedarf einer Menge an Planung", machte Jerkel deutlich. "Die Hochzeit wird einfach nur krass, das kann ich euch versprechen. So etwas gab es noch nie."