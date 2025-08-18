In Instagram-Posting: Reality-Paar Peggy Jerofke und Steff Jerkel verkündet Hochzeitstermin

Nach dem Liebes-Comeback und der Verlobung soll es 2026 so weit sein: Die "Goodbye Deutschland"-Stars Peggy Jerofke und Steff Jerkel wollen heiraten. Der genaue Termin steht nun fest, wie sie in einem Instagram-Posting verraten haben.
"Save the date" haben die "Goodbye Deutschland"-Stars Peggy Jerofke (49) und Stephan "Steff" Jerkel (55) einen Beitrag betitelt, in dem sie verliebt in Hochzeitskleidung posieren. Wer wissen will, wann das Datum des großen Tages ist, muss allerdings ganz genau hinschauen.