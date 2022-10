1 Die Polizei nahm den 59-Jährigen fest. Foto: picture alliance/dpa/Oliver Berg

Ein Schütze hat in Ingersheim aus einem Fenster heraus geschossen. Die Polizei nahm den 59-Jährigen fest und brachte ihn in eine psychiatrische Einrichtung.















Link kopiert

Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten am Mittwoch gegen 20.45 Uhr in die Großmühlestraße in Großingersheim (Kreis Ludwigsburg) aus. Der Grund: Ein 59-jähriger Mann hatte aus dem Fenster einer Dachgeschosswohnung heraus mehrfach herumgeballert. Die Polizei teilt mit, dass sich der Schütze an der Schreckschusswaffe „vermutlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation“ befunden hatte. Mit Zusatzausrüstung ausgestattete Beamte und Beamtinnen der Polizeireviere Marbach am Neckar und Bietigheim-Bissingen näherten sich daraufhin dem Mehrfamilienhaus. Da sich der 59-Jährige bereits ins Treppenhaus zurückgezogen hatte, nahmen ihn die Einsatzkräfte vorläufig fest und durchsuchten seine Wohnung. Dabei fanden die Polizisten zwei Schreckschusswaffen, entsprechende Munition sowie ein Beil und Messer. Die Gegenstände wurden allesamt beschlagnahmt.

Der 59-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Er muss mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.