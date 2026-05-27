In Indianapolis: Mick Schumacher gibt Pärchen-Debüt mit neuer Freundin

Mick Schumacher überrascht in Indianapolis mit einem besonderen Auftritt: Er zeigt sich erstmals öffentlich mit seiner neuen Partnerin Clara Ramos.
Mick Schumacher (27) hat sich erstmals mit seiner neuen Partnerin Clara Ramos auf dem roten Teppich gezeigt. Anlass war die Siegerehrung des "Indy 500"-Rennens. Der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher erschien in einem dunkelgrünen Anzug mit weißem Hemd. Einen Arm hatte er um die Taille seiner Freundin gelegt, die sich in einem schwarz glitzernden Kleid präsentierte. Das gemeinsame Foto veröffentlichte der offizielle Instagram-Account der IndyCar-Serie.