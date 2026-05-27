In Indianapolis: Mick Schumacher gibt Pärchen-Debüt mit neuer Freundin

Mick Schumacher überrascht in Indianapolis mit einem besonderen Auftritt: Er zeigt sich erstmals öffentlich mit seiner neuen Partnerin Clara Ramos.

Mick Schumacher (27) hat sich erstmals mit seiner neuen Partnerin Clara Ramos auf dem roten Teppich gezeigt. Anlass war die Siegerehrung des "Indy 500"-Rennens. Der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher erschien in einem dunkelgrünen Anzug mit weißem Hemd. Einen Arm hatte er um die Taille seiner Freundin gelegt, die sich in einem schwarz glitzernden Kleid präsentierte. Das gemeinsame Foto veröffentlichte der offizielle Instagram-Account der IndyCar-Serie.

Über eine mögliche Beziehung der beiden war bereits spekuliert worden, bestätigt hatten der Rennfahrer und die portugiesische Studentin diese bislang jedoch nicht.

Mick Schumacher war zuvor mit Model liiert

Mick Schumacher war zuvor mit dem dänischen Model Laila Hasanovic (25) liiert. Im August 2023 machte er die Beziehung mit einem Pärchenfoto auf Instagram öffentlich. Im Februar 2024 traten sie erstmals gemeinsam beim "Ball des Sports" in Frankfurt am Main auf. Im Frühjahr 2025 soll sich das Paar getrennt haben.

Hasanovic ist inzwischen ebenfalls wieder in einer Beziehung. Sie ist mit dem italienischen Tennisprofi Jannik Sinner (24) zusammen, entsprechende Gerüchte kamen im Sommer 2025 erstmals auf.

Er nahm einen Preis mit nach Hause

Auch sportlich gab es für Schumacher in Indianapolis Grund zur Freude: Der 27-Jährige wurde im Rahmen der Veranstaltung als "Rookie of the Year" ausgezeichnet. Er schnitt als bester von vier Neulingen ab, verbesserte sich im Rennen von Startplatz 27 auf Rang 18 und sicherte sich ein Preisgeld von 50.000 US-Dollar. In dieser Saison fährt er erstmals in der IndyCar-Serie und steht bei dem Team Rahal Letterman Lanigan Racing unter Vertrag. 2021 und 2022 war Schumacher für das Haas F1 Team in der Formel 1 gestartet.