In ihrer Villa in Saint-Tropez: Bewaffneter Überfall bei den Geissens - Carmen verletzt

Albtraum in der Luxusvilla: Vier bewaffnete Personen sollen Robert und Carmen Geiss in ihrer Villa in Saint-Tropez überfallen haben. Carmen wurde dabei offenbar verletzt.

Robert (61) und Carmen Geiss (60) haben eine Albtraum-Nacht hinter sich: In ihre Villa in Saint-Tropez wurde offenbar eingebrochen. Wie Robert Geiss in einem Video auf Instagram schildert, verschafften sich vier Personen Zugang zu dem Haus. "Wir sind im eigenen Haus in Saint-Tropez überfallen worden - und zwar vom Allerfeinsten, von vier bewaffneten Idioten", so der Unternehmer.

In dem Video ist zu sehen, wie Einsatzwagen auf das Anwesen fahren. Geiss schildert weiter: "Wir mussten die Tresore aufmachen. Jetzt kommt noch der Krankenwagen, Carmen hat das ein oder andere abbekommen." Sie sei gewürgt worden und habe eine Schnittwunde am Hals, erklärt er in einem weiteren Clip. Ihm selbst sei in die Rippen getreten worden.

Töchter melden sich zu Wort

Die beiden Töchter des Paares, Shania (20) und Davina (22), waren zum Zeitpunkt des Überfalls offenbar nicht in der Villa. Sie melden sich in den Kommentaren mit emotionalen Botschaften an ihre Eltern zu Wort: "Ich kann das alles nicht glauben! Mein Herz ist am Boden zerstört. Ich bin so schockiert, als ich den Anruf von Mama bekommen habe", schreibt Davina. Der Überfall sei "mit Abstand das Schlimmste, was uns je passiert ist". Tochter Shania fügt hinzu: "Ich hoffe, wir finden die. Ich bin am Boden zerstört zu wissen, dass sie euch verletzt haben, bin aber so dankbar, dass nicht das Schlimmste passiert ist."

Geissens wollen Videos auswerten

Ob die Einbrecher etwas erbeutet haben, macht Geiss nicht öffentlich. Die Geissens wollen jetzt im nächsten Schritt Aufnahmen der Sicherheitskamera überprüfen: "Wir werden morgen die Videos auslesen und weitere Informationen ins Netz stellen, um die Täter zu überführen", so Robert Geiss. "Wir sind froh, dass wir das überlebt haben."

Robert und Carmen Geiss leben mit ihren Töchtern seit vielen Jahren in Südfrankreich und besitzt seit über zehn Jahren eine Villa in Saint-Tropez, wo sie auch ein Hotel betreiben. Neben der mondänen Hafenstadt residiert die Familie auch in Monaco und Dubai.