In ihrer Rolle als Elinor: Nach fast 30 Jahren: Mariella Ahrens feiert GZSZ-Comeback

Mariella Ahrens (55) wird nach fast 30 Jahren zu der beliebten TV-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zurückkehren. Wie die Schauspielerin dem Sender RTL verriet, werde sie in ihrer Rolle als Elinor "gleich ordentlich Chaos" stiften. Elinor werde ihren Fast-Ehemann Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 63) mit seinen Zwillingen überraschen, die sie zwischenzeitlich zur Welt gebracht habe.

Elinor bringt "jede Menge Drama und Durcheinander" mit sich

"Ich glaube, Jo Gerner wird geschockt sein, denn wir sind damals nicht im Guten auseinandergegangen", erzählte Mariella aus der Sicht ihres Charakters. Ihn nach langer Zeit erstmals wiederzusehen, werde jedoch auch für Elinor "nicht leicht sein". Das Comeback bringe "jede Menge Drama und Durcheinander" mit sich, wie Ahrens ankündigte. Der unerwartete Nachwuchs stellt die zweite Überraschung für Gerner dar, nachdem Elinor ihn am Altar stehen ließ.

"Elinor ist selbstbewusst und weiß genau, was sie will. Sie ist nicht immer fair, aber ihre Gründe dafür sind nachvollziehbar. Sie wirkt oft kühl, da sie privat viel Schweres erlebt hat", gab Ahrens über ihren Serien-Charakter preis. "Trotzdem hat sie ein großes Herz, das sie aber selten zeigt", führte sie aus. Die Schauspielerin selbst könne sich nicht mit ihrer Figur identifizieren. Genau das mache es jedoch umso reizvoller für sie, die Rolle zu übernehmen. Ihre Rückkehr als Elinor wecke "viele Erinnerungen an die damalige Zeit", wie sie in dem Pressestatement sagte. Heute sei es am Set "viel entspannter und weniger hektisch", worüber sie sich freue.

Das hat sich im Leben von Ahrens geändert

Seit 1995 entwickelte sich nicht nur die TV-Serie, auch Ahrens habe sich verändert. "Damals war ich in vielen Bereichen noch unsicher und habe mich kaum getraut, meine Meinung zu äußern. Heute bin ich selbstbewusster, auch im Beruf", erzählte Ahrens. "Ich habe sowohl positive als auch negative Erfahrungen gemacht, die mich geprägt und weiterentwickelt haben", ergänzte sie. Neben ihrem Selbstbewusstsein habe sie auch an ihrem Style gearbeitet. "Im Nachhinein gefällt mir überhaupt nicht, was ich damals getragen habe", merkte sie lachend an.

Während ihrer "GZSZ"-Pause war Ahrens in weiteren TV-Serien zu sehen, darunter in "Der Bergdoktor". Gastauftritte hatte sie 2020 in der Kultserie "Unter uns" und 2006 sowie 2010 in "In aller Freundschaft". Zudem übernahm sie in er Fernsehfilmreihe "Ein Fall von Liebe" eine tragende Rolle. Zuletzt nahm sie 2023 mit weiteren Prominenten wie Sängerin Anna-Carina Woitschack an der RTL-Spielshow "Die Verräter" teil.

Ab dem 25. Oktober ist Mariella Ahrens wieder bei RTL bei "GZSZ" zu sehen. Die Folgen sind jeweils eine Woche vor Ausstrahlung ebenso auf dem sendereigenen Streamingdienst RTL+ verfügbar.