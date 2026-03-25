In ihrer Instagram-Story: Gülcan Kamps teilt seltene Babybauch-Aufnahmen

Gülcan Kamps (43) gewährt ihren Fans einen seltenen Einblick in ihre fortgeschrittene Schwangerschaft. In einer Instagram-Story zeigt sich die Moderatorin und Schauspielerin in einem komplett schwarzen Outfit von vorne. Anschließend dreht sie sich zur Seite, wodurch ihr runder Babybauch gut sichtbar wird. "#babyonboard" fügte die 43-Jährige hinzu. Unterlegt hat Gülcan Kamps den kurzen, selbst gefilmten Clip außerdem mit dem Lied "Crush" von Campsite Dream.

Baby-News verkündete sie im Oktober Bisher hat sich Kamps mit Babybauch-Auftritten zurückgehalten. Im Oktober hatte sie öffentlich bestätigt, dass sie und ihr Mann Sebastian Kamps (44) zum zweiten Mal Eltern werden. "Wir freuen uns riesig. Baby Kamps 2 kommt", schrieb sie in einem Instagram-Video. Dass sie nun tatsächlich wieder schwanger sei, könne sie "manchmal gar nicht glauben", erklärte sie wenig später laut "Gala" und betonte, sich "jeden Tag so sehr" zu freuen. Die Schwangerschaft sei für sie ein "riesengroßes Geschenk und Wunder".

Die Moderatorin und der Bäckerei-Erbe Sebastian Kamps sind seit 2004 ein Paar, 2007 heirateten sie an der Ostsee. Ihr erstes Kind kam im Dezember 2021 zur Welt. Über das Kind ist weiterhin bewusst kaum etwas bekannt - weder Name noch Geschlecht wurden je veröffentlicht, auch Fotos teilt das Paar nicht.

Langer Weg zum Baby

Auf ihre erste Schwangerschaft musste das Paar lange hoffen. Fünf Jahre lang kämpften Kamps und ihr Mann um ein Baby. "Manchmal dachte ich, dass ich alleine auf der Welt bin. Ein unerfüllter Kinderwunsch ist wie ein Marathon. Man muss sehen, ob man bis zum Ende durchhält", sagte sie damals im Interview mit "Bunte".

Bereits im April 2023 teilte sie auf Instagram dann ihren Wunsch, noch einmal Mutter zu werden: "Ich wünsche mir für meinen Schatz einen kleinen Partner in Crime, weil wir ein Kind haben, das so gerne mit älteren Kids spielt und jüngere kuschelt und füttert."