In ihrer Instagram-Story: Gülcan Kamps teilt seltene Babybauch-Aufnahmen

Seltene Aufnahmen aus der Schwangerschaft: Gülcan Kamps hat ihre Follower auf Instagram mit einem Clip überrascht, der ihren Babybauch zeigt.
Gülcan Kamps (43) gewährt ihren Fans einen seltenen Einblick in ihre fortgeschrittene Schwangerschaft. In einer Instagram-Story zeigt sich die Moderatorin und Schauspielerin in einem komplett schwarzen Outfit von vorne. Anschließend dreht sie sich zur Seite, wodurch ihr runder Babybauch gut sichtbar wird. "#babyonboard" fügte die 43-Jährige hinzu. Unterlegt hat Gülcan Kamps den kurzen, selbst gefilmten Clip außerdem mit dem Lied "Crush" von Campsite Dream.