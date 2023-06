1 Inder Eher von Amira und Oliver Pocher soll es kriseln. (Archivbild) Foto: IMAGO/STAR-MEDIA/IMAGO/STAR-MEDIA

Oliver und Amira Pocher sprechen über ihre Ehekrise. In ihrem Podcast „Die Pochers!“ greifen der Comedian und die Moderatorin Medienberichte auf, in denen es zuletzt hieß, das Paar habe Beziehungsprobleme. „Was ist los in unserer Ehe? Was ist passiert?“, leitete der 45-Jährige das Gespräch ein. „Ist das ein Zeichen, dass du den Ehering nicht trägst?“