Empfang in Prag Besuch in Tschechien: Königin Máxima überrascht mit auffälligem Hut

Königin Máxima wurde am ersten Tag ihres Staatsbesuchs in Tschechien zum Blickfang. An der Seite ihres Mannes Willem-Alexander zeigte sie sich mit einem ausladenden Hut. Besonders praktisch wirkte das Accessoire nicht.