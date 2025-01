Rebel Wilson (44) und ihre Ehefrau Ramona Agruma (40) haben sich Ende Dezember 2024 in Sydney nochmal das Jawort gegeben. Rund zwei Wochen später hat das Paar sich nun nochmal in seine Hochzeits-Outfits geschmissen. Allerdings nicht für eine dritte Trauung, sondern für die Australian Open.

Wilson und Agruma besuchten das berühmte Tennisturnier in Melbourne am Sonntag (12. Januar). Es war ihr erster öffentlicher Auftritt, seit sie ihre standesamtliche Hochzeit bekannt gemacht haben. Am 28. Dezember hatte Wilson Fotos der beiden auf Instagram geteilt und erklärte, ihre Schwester Liberty habe die Trauung in Sydney durchgeführt, damit ihre 94 Jahre alte Großmutter mit dabei sein kann. "Es hat sich einfach richtig angefühlt, es in meiner Heimatstadt zu dieser glorreichen Zeit des Jahres zu tun", schrieb sie.

Wilson entschied sich an dem besonderen Tag für ein frühlingshaftes, altrosafarbenes Off-Shoulder-Kleid mit Rüschen am Dekolletee. Ihre Ehefrau Ramona Agruma trug ein weißes Spitzenkleid.

Große Hochzeitsfeier schon im September

Wilson und Agruma hatten ihre Beziehung im Sommer 2022 öffentlich gemacht. Die Schauspielerin teilte auf Instagram mit, dass sie ihre "Disney-Prinzessin" gefunden habe. 2023 verlobte sich das Paar dazu passend im Disneyland. Erstmals gaben sich die beiden im September 2024 in einer großen Zeremonie auf der italienischen Insel Sardinien das Jawort - beide in klassischen weißen Brautroben.