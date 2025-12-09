In heroischem Biopic: Passion Christi-Star Jim Caviezel soll Jair Bolsonaro spielen

Während Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro eine 27-jährige Haftstrafe verbüßt, soll ein Film über sein Leben entstehen: Die Hauptrolle übernimmt Hollywood-Außenseiter Jim Caviezel, der als Jesus in "Die Passion Christi" weltberühmt wurde.
Jim Caviezel (57), der 2004 in Mel Gibsons "Die Passion Christi" als Jesus weltberühmt wurde, soll in einem neuen Bipoic in die Rolle des brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro (70) schlüpfen. Wie der "Guardian" berichtet, entsteht der Film mit dem Titel "Dark Horse" aber nicht etwa als kritische Aufarbeitung, sondern die Story soll als "heroisches" Porträt des streitbaren Rechtspopulisten ausgelegt sein.