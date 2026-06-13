In Hellblau mit ihren Kindern: Prinzessin Kate strahlt bei Trooping the Colour in Diana-Look

Großer Auftritt der britischen Royals: Prinzessin Kate ist mit ihren drei Kindern bei der "Trooping the Colour"-Parade angekommen. Ihr Look sorgt für Diana-Nostalgie.
Die Feierlichkeiten zum offiziellen Geburtstag des Königs haben begonnen - und die britische Königsfamilie zeigt sich in voller Pracht auf der Londoner Mall. Besonders der Auftritt von Prinzessin Kate (44) mit ihren drei Kindern bei der traditionellen Militärparade "Trooping the Colour" sorgte bei den Schaulustigen für Begeisterung.