In Hellblau mit ihren Kindern: Prinzessin Kate strahlt bei Trooping the Colour in Diana-Look

Großer Auftritt der britischen Royals: Prinzessin Kate ist mit ihren drei Kindern bei der "Trooping the Colour"-Parade angekommen. Ihr Look sorgt für Diana-Nostalgie.

Die Feierlichkeiten zum offiziellen Geburtstag des Königs haben begonnen - und die britische Königsfamilie zeigt sich in voller Pracht auf der Londoner Mall. Besonders der Auftritt von Prinzessin Kate (44) mit ihren drei Kindern bei der traditionellen Militärparade "Trooping the Colour" sorgte bei den Schaulustigen für Begeisterung.

Kate teilte sich eine Kutsche mit ihren drei Kindern, Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7). Ehemann Prinz William (43) nimmt hingegen hoch zu Ross an der feierlichen Prozession teil.

Ein Outfit mit nostalgischer Note

Für den feierlichen Anlass hat die Prinzessin von Wales ein hellblaues Kleid von Catherine Walker mit weißen Paspelierungen gewählt, das sie mit einem auffälligen, großen Hut von Philip Treacy kombiniert. Als Accessoires dienen ihr die eleganten "Floral Burst"-Perlenohrringe von Cassandra Goad. Diese Schmuckstücke trug sie bereits Anfang des Jahres bei der Amtseinführung des neuen Erzbischofs von Canterbury sowie im Jahr 2018 zur Taufe ihres jüngsten Sohnes, Prinz Louis.

Auf den ersten Blick erinnert ihr heutiges Ensemble stark an ein Outfit von Prinzessin Diana aus dem Jahr 1992, welches ebenfalls aus dem Hause Catherine Walker stammte. Diana trug das Outfit bei einem Staatsbesuch in Indien.

Seit ihrer Hochzeit mit Prinz William im Jahr 2011 hat Kate kein einziges "Trooping the Colour"-Fest versäumt. Über die Jahre hinweg vertraute sie bei dieser Parade meist auf Kreationen von Alexander McQueen und Catherine Walker, und setzte oft auf frühlingshafte, helle Farben.

Ebenfalls eine bewährte Tradition: Die Wales-Familie setzte auch diesmal auf ein abgestimmtes Farbschema. Prinz Louis, der in der Kutsche neben seiner Mama Platz nahm, und Prinz George trugen hellblaue Krawatten zu ihren Anzügen. Prinzessin Charlotte trug ein weißes Kleid mit hellblauen Akzenten. Einzig Prinz William fällt aus dem Raster: Der Thronfolger trug Militäruniform.

Großer Balkon-Moment am Mittag

Die Prozession führt die Royals vom Buckingham-Palast zur Horse Guards Parade. Dieser historische Ort dient bereits seit mehr als 260 Jahren als Kulisse für die Feier des royalen Geburtstages. König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) führen die Prozession an, dahinter reist die Wales-Familie. Neben Prinz William schließen sich auch Prinzessin Anne und Prinz Edward der Parade zu Pferd an. Es ist Charles' viertes "Trooping the Colour" als amtierender Monarch.

Um 12 Uhr Ortszeit folgt der Moment, auf den alle Schaulustigen warten: der Überflug der Royal Air Force, den die hochrangigen Mitglieder der Royal Family vom Balkon des Buckingham-Palast aus verfolgen werden. Dabei entsteht jedes Jahr ein farbenfrohes Familienfoto der Royals.