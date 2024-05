1 Foto: AFP/JULIEN DE ROSA

Taylor-Swift-Alarm in Heidelberg: Viele christliche Fans wollen beim Gottesdienst mit den Songs der US-Popikone dabei sein. Eine Sängerin und ein Pfarrer interpretieren die Songtexte.











Die Songs von Taylor Swift stehen im Zentrum von zwei Gottesdiensten in der Heidelberger Heiliggeistkirche. Die Idee stammt von Citykirchenpfarrer Vincenzo Petracca. Mehr als 1.000 christliche „Swifties“ - so die Selbstbezeichnung der Fans - haben sich angemeldet - so viele, dass es am Mittag zwei Popgottesdienste hintereinander gibt.