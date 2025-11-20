Heinz Hoenig und seine Frau Annika haben sich in Hamburg auf dem roten Teppich gezeigt. Dabei machte der Schauspieler, der schwer erkrankt war, seiner Partnerin eine Liebeserklärung.
Schauspieler Heinz Hoenig (74) hat nach seiner schweren Erkrankung einen weiteren Schritt zurück in die Öffentlichkeit gemacht. Zusammen mit Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (40) war er zu Gast auf dem roten Teppich bei der Verleihung der "Goldenen Bild der Frau 2025" in Hamburg. Hoenig erschien in schwarzem Anzug und Fliege. Sie entschied sich für eine Kombination aus schwarzer Hose und einem schwarz-silbernen Oberteil.