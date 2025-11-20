Heinz Hoenig und seine Frau Annika haben sich in Hamburg auf dem roten Teppich gezeigt. Dabei machte der Schauspieler, der schwer erkrankt war, seiner Partnerin eine Liebeserklärung.

Schauspieler Heinz Hoenig (74) hat nach seiner schweren Erkrankung einen weiteren Schritt zurück in die Öffentlichkeit gemacht. Zusammen mit Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (40) war er zu Gast auf dem roten Teppich bei der Verleihung der "Goldenen Bild der Frau 2025" in Hamburg. Hoenig erschien in schwarzem Anzug und Fliege. Sie entschied sich für eine Kombination aus schwarzer Hose und einem schwarz-silbernen Oberteil.

"Sie ist meine Retterin, sie ist alles für mich", sagte Heinz Hoenig bei dem Auftritt in einem Interview mit "Bunte.de". Kärsten-Hoenig, die mit dem 74-Jährigen zwei kleine Kinder hat, fügte hinzu: "Unsere Jungs sind die wahren Helden der Geschichte. Wenn du Kinder hast, spielt es keine Rolle, was du selber willst." Man müsse für sie die "ganzen Kräfte bündeln und einfach durchhalten".

Schlimme Erkrankung im Frühjahr 2024

Das Paar ist seit 2019 verheiratet, sechs Jahre später erneuerten die beiden ihr Ehegelübde auf Sylt. Die gemeinsamen Söhne kamen 2020 und 2022 zur Welt. Hinter der Familie liegt eine schwere Zeit. Heinz Hoenig musste Ende April 2024 wegen akuter Herzprobleme ins Krankenhaus. Bakterien hatten seine Speiseröhre geschädigt, der Schauspieler wurde operiert und die Speiseröhre entfernt. Nach 143 Tagen auf der Intensivstation - inklusive Operationen und Koma - holte Annika Kärsten-Hoenig ihren Ehemann nach Hause und pflegte ihn dort. Im Sommer meldete er sich in der Öffentlichkeit zurück.

An seinem 74. Geburtstag im September hatte Annika Kärsten-Hoenig ihrem Ehemann einen öffentlichen Liebesbrief geschenkt. "Dass du den heutigen Tag erleben wirst, war vor einigen Monaten, als du bereits wieder zu Hause warst, nicht denkbar und so verdammt knapp", schrieb die 40-Jährige darin unter anderem. Der Brief erschien damals als Überraschung in der "Bild"-Zeitung.