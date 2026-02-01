In Großbritanniens beliebtem Dorf Surrey: Britischer Dschungelcamp-Star Ant McPartlin kauft 10-Millionen-Villa

Der britische Dschungelcamp-Moderator Ant McPartlin hat London den Rücken gekehrt. Nach einem Streit mit seinen Nachbarn zog der 50-Jährige mit seiner Familie in eine Neubau-Villa nach Surrey - für stolze zehn Millionen Pfund.

Er ist eines der bekanntesten Gesichter des britischen Fernsehens - und jetzt auch stolzer Besitzer einer der teuersten Immobilien in Surrey. Dschungelcamp-Moderator Ant McPartlin (50) hat sich eine brandneue Villa in dem beliebten Londoner Vorort gekauft, wie die "Daily Mail" berichtet. Der Preis: mehr als zehn Millionen Pfund (umgerechnet rund zwölf Millionen Euro). Ein Rekord für die Gegend, wie Anwohner berichten.

Damit kehrt der Moderator, der seit 2002 gemeinsam mit seinem langjährigen TV-Partner Declan Donnelly (50) Shows wie "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" (ITV) - die britische Version des RTL-Dschungelcamps - präsentiert, der britischen Hauptstadt endgültig den Rücken. Sein bisheriges Zuhause in Wimbledon hatte er bereits vor zwei Monaten verkauft.

Streit mit Nachbarn ging voraus

Der Umzug kommt nicht von ungefähr. In Wimbledon hatte McPartlin zuletzt Ärger mit seinen Nachbarn. Er wollte sechs große, gesunde Bäume in seinem Garten fällen lassen - obwohl diese unter Naturschutz standen. Die Anwohner liefen Sturm, warfen ihm vor, die Bäume aus einer "persönlichen Laune" heraus entfernen zu wollen. Am Ende zog McPartlin seinen Antrag zurück. Dass der Nachbarschaftsstreit der Grund für seinen Wegzug war, bestritt er allerdings.

Das Haus in Wimbledon hatte der TV-Star 2019 für sechs Millionen Pfund gekauft und anschließend für "Hunderttausende" renovieren lassen, inklusive zwei Anbauten und einem Swimmingpool mit viktorianisch anmutenden Umkleidekabinen.

Neuer 30-Millionen-Deal mit ITV

Finanzielle Sorgen muss sich McPartlin nicht machen. Gemeinsam mit Donnelly hat er gerade erst einen neuen Vertrag bei ITV unterschrieben - Volumen: satte 30 Millionen Pfund. Sein TV-Partner investiert ebenfalls in Immobilien: Donnelly soll sich kürzlich bereits sein drittes Haus in derselben Londoner Straße zugelegt haben.

In seiner neuen Heimat fühlt sich McPartlin offenbar pudelwohl. Das Anwesen liegt auf einem rund 4.000 Quadratmeter großen Grundstück in einer exklusiven Privatstraße. "Es ist ein Rekordverkauf für die Gegend, und alle reden darüber", verriet ein Anwohner dem britischen Boulevardblatt. Probleme mit Nachbarn dürfte der Moderator hier nicht mehr bekommen.

Familienglück nach schweren Jahren

Mit seiner zweiten Ehefrau Anne-Marie Corbett, die er 2021 heiratete, und dem gemeinsamen Sohn Wilder genießt McPartlin sein neues Leben. Der Kleine kam im Mai 2024 zur Welt - für den 50-Jährigen war es das erste leibliche Kind. Zudem ist er Stiefvater von Anne-Maries Teenager-Töchtern Daisy und Poppy.

Dabei hatte es in McPartlins Leben nicht immer so rosig ausgesehen. Nach einer missglückten Knie-Operation wurde er von Schmerzmitteln abhängig, hinzu kamen Alkoholprobleme und der Aufenthalt in einer Entzugsklinik. Im Jahr 2018 wurde die Trennung von seiner ersten Ehefrau Lisa Armstrong nach elf Jahren Ehe bekannt. Seine ehemalige Assistentin Anne-Marie, so betont McPartlin immer wieder, habe ihm geholfen, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen.