In Großbritanniens beliebtem Dorf Surrey: Britischer Dschungelcamp-Star Ant McPartlin kauft 10-Millionen-Villa

Der britische Dschungelcamp-Moderator Ant McPartlin hat London den Rücken gekehrt. Nach einem Streit mit seinen Nachbarn zog der 50-Jährige mit seiner Familie in eine Neubau-Villa nach Surrey - für stolze zehn Millionen Pfund.
Er ist eines der bekanntesten Gesichter des britischen Fernsehens - und jetzt auch stolzer Besitzer einer der teuersten Immobilien in Surrey. Dschungelcamp-Moderator Ant McPartlin (50) hat sich eine brandneue Villa in dem beliebten Londoner Vorort gekauft, wie die "Daily Mail" berichtet. Der Preis: mehr als zehn Millionen Pfund (umgerechnet rund zwölf Millionen Euro). Ein Rekord für die Gegend, wie Anwohner berichten.