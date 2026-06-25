In Oberstenfeld-Gronau: Deutlich überhöhtes Tempo? Auto mit vier Teenagern knallt gegen Baum

Mutmaßlich wegen zu hoher Geschwindigkeit ist ein vollbesetzter Wagen am Mittwochabend in Gronau (Kreis Ludwigsburg) von der Straße abgekommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
Mutmaßlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit ist ein 18-jähriger Autofahrer am Mittwoch um 21.35 Uhr mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Mit im Auto saßen drei Mitfahrer im Alter von 17 und 18 Jahren. Wie die Polizei weiter mitteilt wurden alle vier Personen verletzt und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.