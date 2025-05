In Good Night, and Good Luck zu sehen: Hollywoodstar George Clooney für Tony Award nominiert

In "Good Night, and Good Luck" zu sehen

George Clooney ist als "Bester Hauptdarsteller in einem Theaterstück" bei den Tony Awards nominiert.

George Clooney (63) könnte bald einen Preis einheimsen: Der Hollywoodstar ist bei den Tony Awards 2025 in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller in einem Theaterstück" nominiert. An diesem Donnerstag wurden alle Anwärter und Anwärterinnen für den Theater- und Musicalpreis bekanntgegeben. Für die Auszeichnung können alle Theaterstücke und Musicals nominiert werden, die im Laufe des Jahres an einem Broadwaytheater gespielt wurden. Einige bekannte Namen aus der Entertainmentbranche sind neben Clooney unter den Nominierten vertreten, andere Hollywoodnamen fehlen hingegen.