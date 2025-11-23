In goldener Glitzerrobe: Joan Collins begeistert in London mit altersloser Eleganz

Dame Joan Collins beweist mit 92 einmal mehr ihre alterslose Eleganz: Bei einem Ball in London strahlte die Hollywood-Ikone in Gold und erschien an der Seite ihres 30 Jahre jüngeren Ehemanns Percy Gibson.

Dame Joan Collins (92) hat am Samstagabend erneut bewiesen, dass Alter wirklich nur eine Zahl ist. Die britische Schauspiellegende erschien gemeinsam mit ihrem Ehemann Percy Gibson (60) beim glamourösen Shooting Star Ball in London - und zog auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich. Die Veranstaltung fand zugunsten der Shooting Star Children's Hospices statt und lockte zahlreiche Prominente an.

In einem funkelnden, goldenen Paillettenkleid mit offener Schulterpartie und hohem Beinschlitz zeigte sich Collins so elegant wie eh und je. Dazu kombinierte sie goldene Metallic-Stilettos, einen auffälligen Armreif und lange Statement-Ohrringe. Die "Denver-Clan"-Ikone posierte strahlend an der Seite ihres Ehemanns Percy Gibson, der sie liebevoll begleitete.

Seit 23 Jahren verheiratet

Gibson, 60-jähriger Produzent und Schauspieler, ist seit 2002 mit Collins verheiratet - und damit der Mann, der am längsten an ihrer Seite blieb. Der Altersunterschied von über 30 Jahren sorgt zwar immer wieder für Gesprächsstoff, doch Joan begegnet diesem Thema mit Humor. Auf die Frage, wie sie damit umgehe, antwortete sie einmal trocken: "Wenn er stirbt, stirbt er."

2022 feierte das Paar seinen 20. Hochzeitstag mit einer glanzvollen Party im Londoner Hotel Claridge's, zu der zahlreiche Stars eingeladen waren. Gibson, ursprünglich aus Peru, ist vor allem als Produzent der Show "Who Wants to Be a Millionaire" bekannt.

Bewegtes Liebesleben

Joan Collins blickt auf ein bewegtes Liebesleben zurück: Ihr erster Ehemann war der irische Schauspieler Maxwell Reed (1919-1974), den sie 1956 heiratete - die Ehe hielt nur kurz. Danach folgte eine Beziehung mit Warren Beatty (88), mit dem sie sich 1960 verlobte, bevor angebliche Affären die Beziehung zerstörten.

1963 heiratete Collins den Schauspieler und Sänger Anthony Newley (1931-1999), mit dem sie zwei Kinder bekam. Nach der Scheidung folgte 1972 die Ehe mit dem früheren Beatles-Manager Ron Kass (1935-1986), der Vater ihrer Tochter Katie wurde. Ihr vierter Ehemann war der Sänger Peter Holm (78).