In goldener Glitzerrobe: Joan Collins begeistert in London mit altersloser Eleganz

Dame Joan Collins beweist mit 92 einmal mehr ihre alterslose Eleganz: Bei einem Ball in London strahlte die Hollywood-Ikone in Gold und erschien an der Seite ihres 30 Jahre jüngeren Ehemanns Percy Gibson.
Dame Joan Collins (92) hat am Samstagabend erneut bewiesen, dass Alter wirklich nur eine Zahl ist. Die britische Schauspiellegende erschien gemeinsam mit ihrem Ehemann Percy Gibson (60) beim glamourösen Shooting Star Ball in London - und zog auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich. Die Veranstaltung fand zugunsten der Shooting Star Children's Hospices statt und lockte zahlreiche Prominente an.