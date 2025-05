In Glasgow: Auftritt bei Schiffstaufe: Prinzessin Kate setzt auf Marineblau

Prinzessin Kate hat in Glasgow wieder einmal ihre Stilsicherheit unter Beweis gestellt. Für eine Schiffstaufe der Royal Navy wählte die Ehefrau von Prinz William einen marineblauen, eleganten Look.

Was für ein schiffstauglicher Auftritt von Prinzessin Kate (43)! In Glasgow haben Prinz William (42) und seine Ehefrau an der Taufe eines neuen Schiffes der Royal Navy teilgenommen. Medienberichten zufolge durfte Kate eine Flasche schottischen Whiskey gegen den Rumpf schlagen, um das Schiff auf seinen offiziellen Namen HMS Glasgow zu taufen.

Prinzessin Kate tauft das Schiff mit Whiskey

Die traditionelle Schiffstaufe fand auf einem Werft-Gelände am Ufer des Flusses Clyde in Glasgow statt. Vor mehreren hundert Mitarbeitern der Werft sagte die Gattin des britischen Thronfolgers in ihrer Rede: "Ich habe das Vergnügen, dieses Schiff HMS Glasgow zu taufen. Möge Gott es und alle, die auf ihm fahren, segnen." Anschließend drückte sie einen kleinen roten Startknopf, um eine Flasche exklusiven Single Malt Whiskey der nahegelegenen Clydeside Distillery gegen die Schiffswand zu schlagen.

Laut "Daily Mail" eröffnete die Brennerei, aus der der Whiskey stammt, 2017, im selben Jahr startete der Bau der HMS Glasgow. Seitdem habe jede verkaufte Flasche eine Spende an die Wohltätigkeitsorganisation Place2Be enthalten, deren Schirmherrin Kate ist. Die Organisation setzt sich für die psychische Gesundheit von Kindern ein.

"Alles sieht schiffstauglich aus"

Für ihren Part im Rahmen der Schiffstaufe hatte Kate dem Anlass entsprechend einen maritimen Look gewählt. Sie trug ein marineblaues Mantelkleid mit weißen Streifen der britischen Marke Suzannah London. Dazu hatte sie einen passenden Hut von Philip Treacy gewählt, den sie erstmals bei der Trooping the Colour Parade im Jahr 2024 getragen hatte. Prinz William begleitete seine Frau in einem klassischen marineblauen Anzug mit weißem Hemd und Krawatte.

Auf Instagram veröffentlichte das Thronfolgerpaar mehrere Fotos und Videos ihres Termins in Glasgow: "Es ist uns eine Ehre, heute an der Taufzeremonie der HMS Glasgow teilzunehmen. Alles sieht schiffstauglich aus!", heißt es als Kommentar dazu. "Auf die HMS Glasgow, gute Fahrt, gute Winde und gute See!"