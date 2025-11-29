In Gießen: AfD gründet neue Jugendorganisation Generation Deutschland

Strenge Regeln, neue Namen, massive Gegenproteste: Die AfD gründet eine neue Jugendorganisation und bindet mit der Generation Deutschland ihre Jugend enger an sich.
Begleitet von massiven Protesten hat die AfD in Gießen ihre neue Jugendorganisation mit dem Namen Generation Deutschland (GD) gegründet. Bei einem Gründungskongress verabschiedeten mehr als 800 Teilnehmer ein entsprechendes Jugendstatut mit Regeln zur Rolle und Arbeit der neuen Organisation, die im Gegensatz zur Vorgängerin Junge Alternative eng an die AfD angebunden sein soll.