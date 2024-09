In Gespräch von Mann zu Mann: Boris Johnson versuchte, Prinz Harry vom Umzug in die USA abzubringen

Boris Johnson versuchte, Prinz Harry vom Umzug in die USA abzubringen

In Gespräch "von Mann zu Mann"

1 Prinz Harry und Boris Johnson bei der Veranstaltung, bei der im Januar 2020 ihr Gespräch stattgefunden haben soll. Foto: imago/i Images

Boris Johnson wurde im Januar 2020 offenbar gebeten, Prinz Harry vom Rücktritt seiner royalen Pflichten abzuhalten und einen Umzug zu verhindern. Das offenbart der ehemalige britische Premier in seinen Memoiren.











Vier Jahre ist es her, dass Prinz Harry (40) und Ehefrau Herzogin Meghan (43) ihre Ämter als arbeitende Royals niedergelegt haben und nach Nordamerika gezogen sind. Großbritanniens damaliger Premierminister Boris Johnson (60) versuchte damals offenbar alles in seiner Macht Stehende, zu verhindern, dass der Herzog von Sussex mit seiner Familie das Land verlässt. Das hat der Politiker nun in seinen Memoiren offenbart, wie die "Daily Mail" berichtet.